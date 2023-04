Melissa Satta e Matteo Berrettini: la prima romanticissima foto su Instagram

Fonte: IPA Satta-Berrettini, amore a gonfie vele tra corsa e coccole

Prima di ufficializzare la loro relazione hanno aspettato alcuni mesi, ma ormai Melissa Satta e Matteo Berrettini non hanno più voglia di nascondersi: per questo la showgirl ha deciso di pubblicare il primo, romanticissimo, scatto di coppia su Instagram, un selfie scattato a Miami che li ritrae felici e sorridenti.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, la prima foto di coppia ufficiale

Fino a ora erano stati paparazzati insieme in più di un’occasione e i gossip su di loro (ma soprattutto le malelingue) non si sono mai fermati: Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno deciso finalmente di uscire allo scoperto sui social, pubblicando la loro prima foto di coppia su Instagram.

È stata la showgirl a condividere con i suoi fan alcuni scatti della sua breve vacanza a Miami: la Satta ha raggiunto il campione di tennis in Florida, dove si è svolta la competizione Master 1000 Miami. Il tennista romano ha giocato, ma è uscito sconfitto dal match.

Ovviamente anche in questo caso non sono mancati i commenti sgradevoli sulla loro relazione, perché in tantissimi accusano l’ex velina di essere una “distrazione” per Berrettini, ma lui ha voluto sottolineare che la sua sconfitta è stata determinata da un recente infortunio alla mano.

A prendere le loro difese su Instagram Juliana Moreira, che ha commentato: “Siete stupendi e bellissimi e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello ha dentro, quindi fatevi un esame di coscienza”.

Anche il tennista, in una recente intervista a Repubblica, aveva detto la sua sulla questione: “Io e Melissa ci siamo trovati, sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale. Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. L’amore non è una colpa. Ma al di là degli hater, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno”.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, com’è nato il loro amore

L’ex velina e il tennista si sono conosciuti tramite amici comuni poco prima di Natale: lo scorso gennaio la coppia è stata avvistata per la prima volta insieme dai paparazzi del settimanale Chi, durante una serata romantica per le vie di Milano.

Da allora i due si sono mostrati sempre più spesso insieme: quello che era iniziato come un semplice flirt si è trasformato ben presto in una relazione seria, con tanto di presentazioni in famiglia. La showgirl aveva parlato della relazione con il tennista nel salotto di Verissimo, senza però mai nominarlo.

“Tutto quello che arriverà dovrà rappresentare la ciliegina sulla torta, dare un più a questo equilibrio e non un meno”, aveva confessato a Silvia Toffanin, facendo riferimento a una serenità ritrovata tra carriera, famiglia e suo figlio Maddox.

E non aveva nascosto in quell’occasione di avere ancora voglia di maternità, lanciando un messaggio molto chiaro all’uomo che ha accanto oggi: “Vorrei un altro figlio. Sarebbe bello dare una sorellina o un fratellino a Maddox, ma se viene, viene e se non verrà, va bene così”.