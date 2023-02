“Verissimo”, Melissa Satta lancia un messaggio a Berrettini: “Voglio un altro figlio”

Nello studio di Verissimo Melissa Satta ha presentato suo figlio Maddox, il vero “uomo della sua vita”, per la prima volta intervistato in televisione.

Prima di fare due chiacchiere con il piccolo, nato nel 2014 e frutto dell’amore ormai passato con Kevin Prince Boateng, Silvia Toffanin ha provato un po’ a indagare sulla vita sentimentale dell’ex velina di Striscia La Notizia.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: il futuro della coppia

Si fa un gran parlare di Melissa Satta e Matteo Berrettini nel mondo del gossip, ormai da settimane al centro di voci insistenti. Quello che alcuni definivano un potenziale flirt potrebbe essersi trasformato in una relazione.

37 anni per lei, madre del piccolo Maddox, e 26 anni per lui, con una differenza di 11 anni che non si nota dalle foto insieme. Vi sono infatti degli scatti che li ritraggono fianco a fianco, ben più intimi di quelli allo stadio San Siro, dove sono stati avvistati in occasione del derby tra Inter e Milan.

Il celebre tennista è stato infatti uno degli invitati del compleanno dell’ex velina di Striscia, festeggiato in un locale, insieme con alcuni parenti e tanti amici.

I due si sono scambiati dei baci (non sulle labbra), mostrandosi alquanto intimi. I fan non credono affatto possa trattarsi soltanto di una bella amicizia e Silvia Toffanin ha “costretto” Melissa Satta a sbottonarsi un po’ nello studio di Verissimo.

Il nome di Matteo Berrettini non è mai stato fatto dalla conduttrice, che ha parlato di una grande passione per il tennis. La sua ospite si è limitata a ridere, restando un po’ in imbarazzo, preferendo non confermare o smentire.

Il vero messaggio che ha voluto lanciare riguarda il suo ritrovato equilibrio. La sua vita prosegue a gonfie vele tra suo figlio Maddox, il lavoro, gli amici e la famiglia: “Tutto quello che arriverà dovrà rappresentare la ciliegina sulla torta, dare un più a questo equilibrio e non un meno”.

Un po’ scaramantica, volendo per il momento vivere questa storia senza la pressione del gossip, per quanto possibile. Si è mostrata però molto serena, anche perché circondata dall’amore, dei suoi cari, che si augurano il meglio per lei.

Melissa Satta, secondo figlio: il sogno

Guardando al passato e ai problemi avuti in alcune delle sue relazioni ormai finite, Melissa Satta ha spiegato come, a volte, i suoi partner siano stati spaventati dalla sua voglia di indipendenza: “Non direi mai al mio compagno che lavora troppo. Sono fiera se lui è impegnato e si realizza. Nella vita mi è capitato che mi dicessero che ero troppo impegnata e che mettevo il lavoro al primo posto, ma non è così. Per me il mio compagno, mio figlio e il mio lavoro convivono sullo stesso piano”.

In attesa che la sua storia d’amore con Matteo Berrettini venga confermata, Melissa Satta ha lanciato un messaggio importante al tennista o a chiunque possa essere al suo fianco: “Vorrei un altro figlio. Sarebbe bello dare una sorellina o un fratellino a Maddox, ma se viene, viene e se non verrà, va bene così”.