Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno sul serio: prime presentazioni in famiglia

Fonte: Ansa Le coppie più belle del 2023 che ci fanno sognare

È ufficiale: Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme, e fanno sul serio. I due hanno smesso di nascondersi e, confermando tacitamente le voci delle ultime settimane, hanno pubblicamente debuttato come una vera coppia.

Che quello tra l’ex velina e il tennista non sia un semplice flirt è diventato chiaro a seguito delle presentazioni ufficiali alle rispettive famiglie, compreso il figlioletto di lei, di fronte cui non sono mancati baci ed effusioni.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: tra loro è una cosa seria

Un annuncio vero e proprio non c’è ancora stato, d’altronde non ce n’è più bisogno. Seguiti dai paparazzi di Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, Melissa Satta e Matteo Berrettini non hanno nascosto l’intesa, sfoggiando un intimo bacio a favore di fotocamera.

Immortalate dagli obiettivi dei fotografi anche le presentazioni alle rispettive famiglie. Jacopo Berrettini, il fratello del campione di tennis, era tra gli invitati alla festa di compleanno, dove figurava, tra gli altri, anche il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Compleanno in famiglia

Lo scorso 7 febbraio Melissa Satta ha compiuto 37 anni e, per festeggiare la ricorrenza, ha invitato familiari e amici in un locale sui Navigli a Milano, per una divertente serata a base di panini e karaoke. Durante il corso della festa, l’ex velina e il nuovo fidanzato 26enne, non hanno lesinato in baci e abbracci, mostrandosi complici senza più segreti.

A festa finita, i due si sono visti in un altro locale, per un ultimo drink tête-à-tête, per poi dirigersi nell’appartamento milanese di lei, dove la coppia ha trascorso la notte. Pare che i piccioncini se la siano presa comoda e non abbiano messo piede fuori casa prima del mezzogiorno successivo.

Le presentazioni al figlio Maddox

La privacy del figlio è da sempre una priorità per Melissa Satta, che non ha mai esposto Maddox – avuto dalla precedente relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng – ai fotografi o ai social. L’aver presentato il bimbo di 8 anni a Matteo Berrettini è indizio che l’ex di Bobo Vieri, stavolta fa sul serio.

Il giorno dopo la festa di compleanno, la coppia ha infatti continuato i festeggiamenti con un pranzo in famiglia. Nella pizzeria Crazy Pizza di Flavio Briatore, Melissa e Matteo sono stati raggiunti proprio dal figlio Maddox, accompagnato da una coppia di amici della showgirl. In quest’occasione, le effusioni sono state limitate, a rimarcare l’attenzione di Satta verso il figlio.

“Il fatto che la coppia abbia deciso di fare questo passo – confermano gli esperti di Chi – segna un’ulteriore accelerazione nella storia d’amore. Nessun flirt passeggero, al contrario. Melissa e Matteo stanno costruendo le basi di un rapporto che vuole durare. La Satta non è tipa da avventure e nemmeno il tennista, nonostante i suoi 26 anni: entrambi hanno alle spalle amori profondi, quando iniziano un rapporto non lo fanno con leggerezza”.

I tre sono poi ritornati a casa, dove hanno trascorso il pomeriggio, prima di recarsi allo stadio, in occasione del derby Inter-Milan, ufficializzando così ancora una volta la relazione. La passione per lo sport, d’altronde, è condivisa dai due: pare che proprio durante un match di tennis sia scattata la scintilla, mentre è stata rubata a un incontro di basket al Forum di Assago la prima vera foto assieme.