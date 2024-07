Melissa Satta, primi problemi con Beretta: “La suocera la tiene sotto osservazione”

Fonte: Getty Images Archiviato Matteo Berrettini, Melissa Satta è oggi innamorata di Carlo Beretta

Problemi in paradiso per Melissa Satta. Negli ultimi mesi l’ex Velina di Striscia la notizia ha ritrovato il sorriso con Carlo Beretta, il giovane rampollo che le ha fatto dimenticare Matteo Berrettini, il tennista con cui ha vissuto una relazione tra gossip e polemiche. Insieme grazie ad amici in comune Melissa e Carlo sembrano molto felici e affiatati e fanno sul serio visto che la Satta ha presentato al nuovo fidanzato il figlio Maddox, avuto dieci anni fa dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. La soubrette deve però ora fare i conti con la madre di Carlo, che in passato non ha apprezzato le frequentazioni del figlio con starlette e influencer.

Melissa Satta con Carlo Beretta “ma la suocera la tiene sotto osservazione”

Stando a quanto riporta Dagospia, Melissa Satta deve stare molto attenta alla nuova suocera. Umberta Gnutti Beretta non sarebbe molto entusiasta delle relazioni amorose del figlio Carlo, specialmente quando si tratta di donne del mondo dello spettacolo. “La signora Gnutti Beretta non ha un carattere facile e pare sia molto diffidente nei confronti delle professioniste dello spettacolo. Ha una notevole influenza sul figlio e osserva con attenzione la relazione di Carlo con Melissa Satta”, riporta il portale.

“Melissa Satta per dare continuità alla relazione con Beretta deve guadagnarsi la fiducia e l’approvazione della neo suocera, la nota socialite Umberta Gnutti Beretta che ha un fortissimo ascendente sul figlio. – si legge sul sito – Nei salotti milanesi che contano è nota la sua diffidenza verso le professioniste dello spettacolo. Non era infatti un mistero lo scarso feeling con le due ultime fidanzate del suo Carlo: la showgirl Dayane Mello e la influencer Giulia De Lellis. Per ora Melissa è sotto stretta osservazione e ce la sta mettendo tutta per entrare nelle grazie della severa Umberta”.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata la signora Beretta ad influire sulla rottura tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis. Pare che alla donna non sia mai piaciuta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E così dopo quattro anni insieme, una convivenza avviata, e un progetto di matrimonio la coppia è scoppiata. Beretta ha ritrovato poco dopo l’amore con la Satta mentre la De Lellis è ancora single nonostante i flirt con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana, e il cantante Tony Effe.

Fonte: IPA

Chi è Carlo Beretta, il nuovo fidanzato di Melissa Satta

Classe 1997 (undici anni meno di Melissa Satta) Carlo Beretta è l’erede della famiglia produttrice di armi, celebri in tutto il mondo. Suo padre è Pietro Gussalli Beretta e devono la loro fortuna all’opera di Bartolomeo Beretta, che nel 1526 fondò l’attuale società, partendo dalla sua abilità artigiana, che gli fece ottenere il soprannome di “mastro di canne”.

Carlo ha frequentato la British School of Milan, per poi conseguire un baccellierato in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey, laureandosi in Economia Aziendale e Management alla Bocconi. Terminati gli studi, è volato negli Stati Uniti, così da lavorare come stagista presso l’Accademia Militare di West Point. Si è poi spostato in Germania, a Berlino. Si occupa di risorse umane presso la Bombardier Transportation.

È diventato noto grazie al mondo del gossip: per qualche mese ha frequentato la modella brasiliana Dayane Mello, poi per quattro anni ha amato Giulia De Lellis.