Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono una nuova coppia? Gli indizi

Fonte: IPA Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono una coppia? Gli indizi

Nuova coppia all’orizzonte? In queste ore non si fa altro che parlare di Paola Di Benedetto e Matteo Berretini, entrambi single, secondo alcune voci starebbero insieme. E non mancano gli indizi, che sono stati tirati in ballo a conferma dei rumors.

Del resto entrambi sarebbero soli da un po’ di tempo, bellissimi e di successo rispettivi settori, se le voci dovessero essere confermate formerebbero una coppia spettacolare.

Paola Di Benedetto e Matteo Berettini, gli indizi del nuovo amore

Alcuni indizi, spariti, voci di corridoio che li vedono protagonisti, ma nessuna conferma o smentita da entrambe le parti. Paola di Benedetto e Matteo Berrettini sono una nuova coppia? Secondo alcuni siti e personaggi ben informati sembrerebbe di sì.

A far trapelare per primo l’indiscrezione è stato The Pipol Gossip, che ha svelato come sarebbe iniziata la storia tra i due. Infatti sembrerebbe che la conoscenza sia avvenuta inizialmente tramite i social, per poi trasformarsi in qualcosa di più eliminati gli schermi del cellulare.

A gettare benzina sul fuoco Deianira Marzano che, su Instagram, si descrive come “Miss Pettegolezzo”. In alcune storie ha mostrato dei messaggi – di un non specificato utente – che racconta che i due avrebbero trascorso la notte insieme nello stesso hotel. E che, precedentemente, lui le avrebbe fatto recapitare dei fiori in radio. E a quanto pare quando le prime voci hanno iniziato a circolare entrambi avrebbero tolto le storie dai rispettivi account Instagram.

Un gesto che non è passato inosservato e che è sembrato un indizio più forte di altri.

Entrambi, per il momento, hanno scelto la strada del silenzio. Del resto sono sempre molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata e cauti nel raccontarsi. Non resta che attendere, quindi, per capire se la notizia verrà confermata o smentita.

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini, le precedenti relazioni

Le precedenti relazioni di Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono note al pubblico. Lei, infatti, è stata per diversi anni con Federico Rossi, l’annuncio della loro separazione – dopo tre anni di relazione – era arrivato a giugno del 2021. Nel lungo messaggio affidato ai social si poteva leggere: “Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento – si legge ancora -. Solo una storia d’amore giunta al termine“.

Poi era stata la volta della breve relazione con Rkomi che, anche quella oggetto di pettegolezzi, fino a quando non l’avevano annunciata in maniera uffciale con una foto di coppia che li ritraeva insieme a Chiara Ferragni e Fedez.

Il campione di tennis Matteo Berrettini, dal canto suo, ha vissuto una storia d’amore con la collega Ajla Tomljanovic: i due stavano insieme dal 2019, fino a quando – a marzo del 2022 – sono inziate a circolare le voci della fine della loro love story. La strada scelta da entrambi è stata quella del silenzio, anche se non è sfuggito il fatto che abbiano smesso di seguirsi su Instagram.

Ora non resta che attendere per capire se fra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono solo voci o è iniziata una nuova storia d’amore.