I nuovi amori (e presunti flirt) del 2023, dalla D’Urso alla Satta

Il 2023 è appena iniziato e per i vip è già un anno all’insegna dell’amore. Pare che lo sappiano bene Melissa Satta, Valentina Ferragni e Matilda De Angelis, che in questo periodo starebbero iniziando nuove conoscenze e intrecciando nuove relazioni sentimentali. Così come Barbara D’Urso, che sta infiammando le pagine di cronaca rosa con la sua (presunta) frequentazione con Flavio Briatore.

Barbara D’Urso e Flavio Briatore: la sua risposta al gossip

In queste prime settimane del 2023, Barbara D’Urso ha occupato per giorni le pagine di gossip con la notizia della sua (presunta) frequentazione con Flavio Briatore. I paparazzi di Diva e Donna avevano beccato la conduttrice di Pomeriggio Cinque e il noto imprenditore intenti a godersi una romantica cena a lume di candela in un lussuoso hotel del milanese.

Lo scoop era stato poi confermato anche da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, convinto che tra i due stia effettivamente nascendo qualcosa. “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una strada professionale ben definita. Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessante per quello che è”, aveva scritto.

Poi però è arrivata la smentita (velata) della D’Urso, che sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha voluto mettere a tacere tutte le voci sul flirt con Briatore: “Chi o cosa ho nel cuore in questo momento? I miei figli e l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno”.

Melissa Satta e Steven Zhang, un’amicizia “speciale”

Lo scorso autunno Melissa Satta aveva chiuso la storia d’amore con Mattia Rivetti, dopo due anni intensi di relazione, anche se la showgirl ne aveva dato notizia solo all’inizio dello scorso anno. Questo 2023 invece pare che sia cominciato con una bella novità: secondo Dagospia tra la bella Melissa e Steven Zhang ci sarebbe del tenero.

Il Presidente dell’Inter e la Satta sarebbero amici da qualche tempo, ma pare che questo legame affettuoso si stia trasformando in qualcosa di più, come dimostrerebbero gli indizi social seminati dalla showgirl. Si tratterà di un flirt passeggero o nascerà un amore?

Fonte: Ansa/IPA

Valentina Ferragni, dopo Luca Vezil arriva la star di Netflix Manu Rios

Dopo aver detto addio a Luca Vezil, Valentina Ferragni sembra aver trovato un nuovo amore: si tratterebbe di Manu Rios, giovane attore spagnolo arrivato al successo con il ruolo di Patrick nel teen-drama Élite di Netflix.

Da mesi si vocifera che tra i due ci possa essere più di una semplice amicizia, rumors che potrebbero essere confermati dalla complicità che l’influencer e l’attore hanno mostrato in varie occasioni. Come si suol dire, se son rose, fioriranno!

Matilda De Angelis, è già finita con Pietro Castellitto: il nuovo flirt

Anno nuovo, vita nuova anche per Matilda De Angelis. L’attrice ha già messo la parola fina all’amore con Pietro Castellitto, con il quale sembrava essere nato un tenero sentimento, per rifugiarsi tra le braccia di un nuovo flirt.

Si tratterebbe di Alessandro De Santis, voce e membro del duo Santi Francesi e reduce dalla vittoria a X Factor. A pizzicare la coppia in teneri atteggiamenti è stato il settimanale Diva e Donna, che ha riportato anche un altro scoop. Pare infatti che a far chiudere la storia con Castellitto c’entri Benedetta Porcaroli, una delle migliori amiche di Matilda, che avrebbe attirato l’attenzione dell’attore.