Nuovo amore per Valentina Ferragni? Lei confessa: “C’è solo un uomo della mia vita”

La prima settimana post rottura è stata ricca di gossip per Valentina Ferragni. Non proprio quello che si sarebbe aspettata, probabilmente. Con un annuncio social ha ufficializzato la fine della propria storia d’amore con Luca Vezil. Tanti anni l’uno al fianco dell’altra. Un pezzo di vita condiviso e poi l’amara accettazione della fine del sentimento. L’influencer ha chiesto rispetto per il proprio dolore ma immediatamente le è stato affiancato un presunto fidanzato.

Valentina Ferragni: addio a Luca Vezil

Non è di certo un anno facile per le coppie VIP. Il 2022 ne ha viste scoppiare svariate. Come non citare l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche la rottura tra Benedetta Porcaroli a Riccardo Scamarcio.

In questo caso il clima pare sereno, a differenza di altre vicende note di personaggi famosi. I due sono cresciuti insieme e quel sentimento di rispetto reciproco non potrà svanire. L’ormai ex coppia ha deciso di pubblicare lo stesso messaggio sui social: “Dopo tanti anni condivisi, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

Nuovo fidanzato per Valentina Ferragni

L’immediata diffusione di un gossip sentimentale per Valentina Ferragni ha portato molti a ipotizzare anche un presunto tradimento ai danni di Luca Vezil. Nel mirino è finito un noto attore spagnolo, Alvaro De Juana, diciannovenne noto in Italia pe la serie Elite, nella quale interpreta il personaggio di Didac.

Svariati i dettagli su questa presunta storia gli albori. I due si sarebbero conosciuti durante le ultime vacanze estive a Ibiza. I fan si sono scatenati sui social, fino a rintracciare una foto di lui risalente allo scorso 16 agosto. Pubblicata sul profilo dell’attore, è stata scattata proprio dalla sorella di Chiara Ferragni.

Una notevole differenza d’età tra loro. 19 anni lui e 29 lei. Il giovane ha ottenuto il suo primo successo grazie alla fiction Amar Para Siempre. È pronto a fare il suo esordio in Elite 6 su Netflix, che promette di appassionare nuovamente il grande pubblico della piattaforma.

Nessuno dei due ha voluto parlare nei primi giorni. Totale silenzio da parte di Alvaro De Juana, cui è seguita un’identica strategia da parte di Valentina, almeno fino a un certo punto. La più giovane delle sorelle Ferragni ha infatti deciso, infine, di dire la propria. Lo ha fatto ovviamente con una storia Instagram.

Parole chiare che mirano a concludere rapidamente questa telenovela gossip: “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita. Mi dispiace rovinarvi la fake news”.

La domanda sorge dunque spontanea: chi è Pablo? Chi non ha visto la storia pubblicata o non segue la nota influencer, deve sapere che si tratta del suo cane. Un tenerissimo bulldog francese, ribattezzato da Valentina e Luca come Pablo Theodore Vezagni. Un dolce regalo giunto in casa loro nel 2017 e che resterà con Valentina, anche se a volte il suo “papà” andrà a trovarlo.