Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, perché si sono lasciati: il gesto dell’attore

La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è già giunta al capolinea. Quasi vent’anni di differenza, un amore scoppiato all’improvviso, come il più grande dei classici: si sono conosciuti sul set. Un po’ come capita a tanti attori. Ma il loro legame non sembrerebbe aver resistito al tempo e alle intemperie: un’indiscrezione, infatti, ha aggiunto ulteriori dettagli sul loro addio.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: perché è già finita?

Ad avere fatto un passo indietro sarebbe stato proprio Riccardo Scamarcio. Le voci, non ancora confermate dai diretti interessati, sono state diffuse da Dagospia, il portale di informazione di Roberto D’Agostino. Pare, infatti, che l’attore sia tornato tra le braccia dell’ex Angharad Wood, e che proprio questo possa aver influito sul rapporto con Benedetta Porcaroli.

Scamarcio non solo non sarebbe già più single, ma avrebbe preferito recuperare il legame con l’ex, dal quale oltretutto ha avuto una figlia. Certo, per il momento siamo di fronte ad alcune indiscrezioni, e non c’è ufficialità. Ad avere rotto il silenzio, in realtà, è stata proprio la Porcaroli sulle pagine di Vanity Fair. La sua intervista ha ovviamente portato alla ricerca della verità: cos’è successo davvero tra di loro?

Benedetta Porcaroli, le prime parole sulla rottura

“Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”. I due attori si sono conosciuti sul set de La Scuola Cattolica. Nel 2021, Scamarcio si era tolto la fede al dito: della sua vita privata, c’è da dire, non conosciamo molto.

La risposta di Benedetta Porcaroli, in ogni caso, ha fatto luce sulla rottura, che sembra essere definitiva, tanto che il gesto dell’attore di tornare dall’ex è molto chiacchierato. Ci sarebbe inoltre da considerare le fasi differenti della loro vita. Vent’anni sono tanti, è vero, e per alcuni possono anche essere insormontabili.

“Non fanno per me. Sono una persona onesta e ogni linea di non verità mi si legge in viso. Sono un’attrice e potrei mentire ma il mio corpo si rifiuta. Sentimento e obbligo sono ossimori per me”, ha svelato la Porcaroli nel corso dell’intervista. Si è messa a nudo, parlando di sé, ma mettendo da parte il clamore mediatico, senza alimentarlo. Un’ottima strategia comunicativa, soprattutto per evitare di oscurare la carriera a favore del chiacchiericcio sulla vita privata.

Erano in crisi da tempo

A lungo si è tanto discusso di una crisi per la coppia, che aveva comunque conquistato i tanti fan dell’attore. Alla fine, la conferma di un momento difficile è arrivata proprio mediante Vanity Fair. E ora, con i dettagli di Dagospia, il quadro è sicuramente più chiaro. Qualcosa si è incrinato, e, quando succede, a volte nemmeno i rapporti di lunga data riescono a superare gli ostacoli. Per saperne di più, dovremo attendere eventuali dichiarazioni dei diretti interessati, ma, dalle parole della Porcaroli, c’è tutto il suo desiderio di mettere un punto e di dedicarsi alla carriera.