Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l’ex marito. L’indiscrezione: “Inseparabili”

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Anche per Alessia Marcuzzi certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. La conduttrice si sarebbe riavvicinata all’ex marito Paolo Calabresi Marconi, che aveva lasciato nel 2022. In questi due anni di lontananza non c’è stato nessun nuovo amore per La Pinella, che ha preferito concentrarsi sul lavoro (traslocando da Mediaset alla Rai) e sui figli Tommaso e Mia. E ora sarebbe avvenuto, inaspettatamente, il dietrofront.

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi sono tornati insieme?

A lanciare l’indiscrezione sul ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi il settimanale Chi: pare che i due abbiano partecipato come coppia alla festa per il decimo anniversario degli amici Elena Santarelli e Bernardo Corradi. “Al party la Marcuzzi è apparsa con il suo ex che non l’ha mai persa di vista“, scrive la rivista che aggiunge: “I due sono stati inseparabili, pur non avendo voluto posare insieme per il fotografo”.

Forse i diretti interessati preferiscono capire meglio la situazione prima di dare annunci importanti. Forse vogliono essere sicuri di aver superato certe problematiche del passato prima di uscire allo scoperto. La separazione tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi è arrivata per motivi mai chiariti del tutto. “Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma”, si era limitata a dire qualche tempo fa la conduttrice.

Fonte: IPA

Prima della rottura definitiva la coppia ha attraversato una lunga e profonda crisi durata ben due anni. E in questo lasso di tempo non sono mancati i gossip, come quelli circa un presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, che sarebbe stato spifferato anche da Belen Rodriguez che, secondo voci mai confermate, per questo motivo avrebbe interrotto ogni tipo di rapporto con la collega. Quel che è certo è che dopo Calabresi Marconi la Marcuzzi non è stata paparazzata con altri uomini.

Eccezion fatta per le foto di una passeggiata notturna con il ballerino Jody Proietti che, molto probabilmente, è sempre stato solo un amico per Alessia Marcuzzi, che ha preferito concentrarsi negli ultimi anni sul lavoro e i figli Tommaso e Mia. Il primogenito, nato dal rapporto con l’allenatore Simone Inzaghi, è recentemente diventato un procuratore di calcio.

Fonte: IPA

La storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono stati amici per tanti anni. Un’amicizia che è poi diventata amore nel 2013: le nozze sono arrivate l’anno successivo, segretamente, a Londra. “Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze”, aveva detto all’epoca Alessia dopo aver annunciato il matrimonio con una foto postata a sorpresa sul suo blog.

Da quel momento la coppia si è sempre mostrata affiata e i social hanno confermato una sintonia che la stessa Marcuzzi aveva ribadito più volte nelle interviste: “È l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata, mi ha conquistata lasciandomi libera”. E poi: “Mi sono sposata con lui da donna grande, avevo una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti, lui è l’amore della maturità”.