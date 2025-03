Meghan Markle torna in TV ma è un disastro: “Emotivamente distaccata”

Meghan Markle torna in TV ospite al Drew Barrymore Show ma non va come previsto, almeno secondo una nota esperta di linguaggio del corpo

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Dovrebbe essere il momento del grande rilancio per Meghan Markle, ma non sembra volgere nel verso giusto. Gli occhi del mondo sono puntati su di lei: basta un piccolo gesto, anche solo uno sguardo, oltre a quel che dice pubblicamente ad attirarle le antipatie di un pubblico sempre più critico nei suoi riguardi. A fronte di un gruppo di sostenitori che non l’hanno mai abbandonata sin dai tempi della Megxit, persiste un folto plotone di gente che tollera a stento i suoi atteggiamenti. C’è chi le dà della narcisista (parola spesso abusata, ultimamente), c’è chi le dà la colpa della rovina di Harry. E c’è chi vede nelle sue decisioni “imprenditoriali” la semplice volontà di apparire, a tutti i costi. L’ultima ospitata in TV, nel celebre talk di Drew Barrymore, sarebbe l’ennesima tappa di una disfatta totale.

Meghan Markle, parla l’esperta di linguaggio del corpo

Vittima di pregiudizi o vera manipolatrice della realtà? Qualunque sia la scuola di pensiero a proposito di Meghan Markle, è un dato di fatto che stia provando in tutti i modi a donare nuova linfa a un’immagine piuttosto provata da anni di progetti e decisioni che, in fin dei conti, si sono rivelate un vero fallimento. Meghan ci sta riprovando con un nuovo show disponibile sulla piattaforma Netflix – With love, Meghan – che, a giudicare dai primi dati disponibili, non sembra aver trovato l’accoglienza sperata.

Per promuoverlo, Meghan sta seguendo il classico copione. Dapprima sono usciti alcuni frame del prodotto streaming, in cui mostra un’immagine di sé e un’idea di lifestyle che appare lontana anni luce dalla vita “normale” di un pubblico per il quale diventa impossibile identificarsi in lei. Simpatizzare con Meghan è cosa complessa.

Dopo queste prime immagini e relative critiche, per Meghan è arrivato il momento di tornare in TV con un’intervista nel celebre talk di Drew Barrymore. Agli occhi di un’attenta osservatrice come una esperta di linguaggio del corpo, non avrebbe fatto altro che aumentare la distanza col pubblico, oltre che con la sua interlocutrice. Come riporta il Daily Mail, Judi James ha analizzato questa interazione sottolineando come Meghan fosse “emotivamente distante” dalla Barrymore che, com’è noto, ha un atteggiamento molto positivo nei confronti dei personaggi che intervista, coi quali non perde occasione per lasciarsi andare a dimostrazioni di affetto e calore.

Meghan Markle a disagio da Drew Barrymore

Ma quali sono i punti “salienti”? Secondo la James, prima di tutto Meghan si sarebbe trovata in difficoltà per non essere stata la prima ad accorciare le distanze con la Barrymore. Un comportamento piuttosto criticato dalla Royal Family quando ne faceva ancora parte. “Meghan adotta qui una posa seria, educata e più regale, forse rispecchiando il tipo di risposta che ha ricevuto dai reali del Regno Unito quando era impegnata ad abbracciarli. La sua mano è infilata nella tasca anziché ricambiare la dimostrazione di affetto e sta sfoggiando un ampio sorriso socievole verso la telecamera anziché inclinare la testa in un gesto di reciprocità. Ma Drew si aggrappa instancabilmente, avvolgendo le braccia attorno alla vita di Meghan in un parziale abbraccio da koala e inclinando la testa per accoccolarsi contro i suoi capelli. Le sue guance rotonde e il sorriso a labbra socchiuse trasmettono un senso di calda amicizia e affetto, mentre Meghan sembra piuttosto più distaccata emotivamente e più desiderosa di comunicare con la telecamera che con il suo ospite”. Quando una semplice foto può rivelare molto delle persone che vi sono ritratte.

Oltre all’abbraccio in posa tra una imbarazzata Meghan e una entusiasta Drew Barrymore, l’esperta di linguaggio del corpo ha sottolineato come anche la posa delle due sul divano nel corso dell’intervista dica molto dei loro diversi atteggiamenti: la conduttrice è totalmente rivolta verso di lei, mentre la sua ospite tiene le mani serrate davanti al corpo come per tenerla a distanza, con un’espressione del volto che esprime un certo disagio.

“Meghan sembra intenzionata a rimanere nella sua ‘bolla d’amore’ piuttosto che a connettersi totalmente con Drew. La sua adorazione per Harry è descritta e mostrata con enfasi nella sua descrizione quasi senza fiato della loro relazione. Alza gli occhi e sbatte rapidamente le palpebre come persa nei pensieri, e per lo stesso motivo alza lo sguardo, distogliendolo da quello penetrante di Drew”, ha concluso la James.