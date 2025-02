Quanti anni ha Alessia Marcuzzi, oggi e ieri: come è cambiata negli anni (sempre con stile)

Una carriera nella televisione invidiata e guardata con stima. Una bellezza sincera e inimitabile. Uno stile riconoscibile, sensuale, ma sempre adatto all’occasione. Alessia Marcuzzi è una delle stelle della televisione italiana e lo ricorda ogni volta che calcando un palco trasmette contagiosa allegria agli spettatori. Ma ripercorriamo insieme gli anni della conduttrice, le sfide e i cambiamenti.

Alessia Marcuzzi è nata Roma l’11 novembre 1972, quindi a 53 anni ha co-condotto il Festival di Sanremo 2025, al fianco di Carlo Conti nella serata della finale. Un traguardo importante per lei che dal 1996 al 2002 era stata la regina incontrastata del Festivalbar. Un gradito ritorno alla musica su un palco sempre emozionante.

Eccola con l’abito nero, elegantissimo e attillato indossato proprio alla finale di Sanremo 2025. Ma l’esordio di carriera di Alessia Marcuzzi è stato a Telemontecarlo, nel 1991, con Attenti al dettaglio. Poi si specializza in programmi sportivi come Qui si gioca. Ma non mancano i programmi per ragazzi come Amici mostri e Novantatré con il mitico Umberto Smaila.

Programmi, i primi, che servono alla Marcuzzi per farsi conoscere e apprezzare per la propria ironia e freschezza. Ma la svolta vera e propria arriva con l’arrivo in Rai con Gigi Sabani con Il grande gioco dell’oca, nel 1994. Nel frattempo Alessia scopre anche il proprio talento recitativo in alcuni film. Piccoli ruoli, ma al fianco di grandi nomi: citiamo solo Chicken Park di Jerry Calà.

Poi il passaggio a Mediaset nel 1995 e la prima conduzione di vero successo: Colpo di fulmine, su Italia 1. Da quel momento Marcuzzi diventa uno dei volti del canale, aggiudicandosi altri programmi di successo degli anni ’90. L’anno dopo infatti approda a Festivalbar, del quale diventa un volto indimenticabile. Qui lavora con tanti rinomati colleghi e colleghe, prime fra tutte Simona Ventura e Michelle Hunziker.