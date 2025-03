Alessia Marcuzzi e Michele Morrone nuova coppia? L’indiscrezione e il feeling alle sfilate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Alessia Marcuzzi e Michele Morrone potrebbero diventare presto una nuova coppia? Il feeling fra l’attore e la conduttrice alle sfilate della Milano Fashion Week non è passato inosservato. Entrambi single e di successo, potrebbero formare una splendida coppia, come hanno commentato in tanti sui social.

Michele Morrone e Alessia Marcuzzi alla MFW

Alessia Marcuzzi ha raggiunto Milano per assistere alle sfilate, dopo aver preso parte dal Festival di Sanremo 2025, mentre Michele Morrone, reduce da numerosi successi cinematografici, è volato nella capitale della moda come testimonial per un noto marchio.

I due si sono ritrovati alle sfilate. Prima hanno chiacchierato dietro le quinte insieme anche ad Achille Lauro, poi si sono seduti uno accanto all’altro ad ammirare lo show.

Il video del loro incontro, in prima fila alle passerelle, è stato postato su Instagram dove ha ricevuto numerosi commenti, fra cui quello della stessa Marcuzzi che con ironia ha scritto: “Ma che avevo da raccontare!?”. Nella clip è chiara l’intesa fra l’attore e la conduttrice che scherzano, parlano e commentano.

Michele Morrone e Alessia Marcuzzi nuova coppia?

Bellissimi, di successo e single, Alessia Marcuzzi e Michele Morrone potrebbero formare una nuova coppia. In tanti ci sperano e il loro incontro, caratterizzato da grande complicità, fa ben sperare.

Dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi si è definita sempre single, schivando i gossip su un possibile flirt con Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez e conduttore di Affari Tuoi.

La presentatrice è stata sposata con il noto produttore per ben otto anni, dal 2014 al 2022. Ha due figli: Tommaso, nato nel 2001 dall’amore per Simone Inzaghi, e Mia, avuta nel 2011 da Francesco Facchinetti.

Michele Morrone è stato sposato sino al 2018 con Rouba Saadeh, nota stilista libanese. La coppia ha avuto due figli: Brando e Marcus. In seguito l’attore, arrivato al successo grazie al film 365 Giorni, ha vissuto diverse relazioni fra cui quella con l’attrice Moara Sorio, arrivata al capolinea qualche mese fa.

A 52 anni Alessia Marcuzzi sembra aver trovato il giusto equilibrio nella sua esistenza e già qualche tempo fa aveva raccontato di non essere in cerca dell’amore. “Sono felicemente single. Sto bene, circondata da tante persone che mi amano”, aveva raccontato al Corriere della Sera.

Dopo la rottura con Paolo Calabresi Marconi e l’addio a Mediaset, Alessia si è concentrata sul lavoro. La presentatrice ha due aziende, una con prodotti di skincare e una di borse, inoltre è alla guida di vari show, fra cui Red Carpet – Vip al tappeto su Prime Video.

“Ho una famiglia da tenere insieme — anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi – aveva spiegato -. Siamo fortunati ad andare tutti d’accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella”.

Concentrato sul lavoro anche Michele Morrone che si divide fra la carriera di attore (fra i film più attesi c’è Un altro piccolo favore con Blake Lively e Anna Kendrick) e modello. Senza dimenticare le sue numerose apparizioni come modello, ma anche come cantante e pittore.

Per ora, dunque, la possibilità di una coppia Marcuzzi-Morrone resta solo un’indiscrezione. Alimentata anche dall’intesa notata da tutti all’after party delle sfilate.