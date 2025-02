Alessia Marcuzzi e la gag degli abbracci a Sanremo 2025: “Il manager furioso”

Fonte: IPA Achille Lauro e Alessia Marcuzzi

Un nome, una certezza, ma qualcosa è andato “storto”: Alessia Marcuzzi, dopo la co-conduzione alla finale di Sanremo 2025, è diventata praticamente il bersaglio sui social. Forse proprio per l’assenza di polemiche, gli utenti si sono concentrati su di lei e sulla gag degli abbracci al Festival, che non solo non è passata inosservata, ma di cui si discute tutt’oggi (ed è intervenuta persino Elisabetta Canalis a difendere l’amica di sempre, ma soprattutto una conduttrice che stima profondamente). Procediamo per punti.

Alessia Marcuzzi a Sanremo 2025, la gag degli abbracci

La finale di Sanremo 2025, condotta da Carlo Conti con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, continua a generare curiosità e interesse. Non ci sono state grandi polemiche sul palco, ma dietro le quinte? Tutta un’altra storia. E poi la Marcuzzi, grandissima conduttrice, con una carriera importante alle spalle, su cui in molti avevano riposto tante speranze, ma il Festival non ha dato spazio allo show, bensì alla musica. E così quei pochi minuti al di fuori della gara sono diventati quasi il bersaglio ideale per critiche continue.

In particolare, a non aver convinto è stata la gag degli abbracci: appena arrivata sul palco, la Marcuzzi ha abbracciato Conti, Mara Venier, poi Achille Lauro. Nulla di particolarmente eclatante, in realtà, ma ci si aspettava di più, semplicemente: ora, ad aggiungere maggiori dettagli è stato Giuseppe Candela per Dagospia. E il manager di Alessia Marcuzzi, Beppe Caschetto, sarebbe “furioso per la figuraccia della sua assistita”.

Ma non è finita qui, perché ci sarebbe un nome ben preciso dietro alla gag, ovvero quello di Fabrizio Biggio. In effetti, molti co-conduttori non hanno fatto affidamento su un copione per Sanremo. Il tempo era poco, come abbiamo visto. “La gag sugli abbracci, tanto criticata e ripetuta più volte nel corso della serata, sarebbe stata consigliata da Fabrizio Biggio, al suo fianco nei panni di ‘amico-autore'”, ha rivelato Candela.

La difesa di Elisabetta Canalis

Il palco di Sanremo è il più difficile: non c’è molto da dire su questo, se non che si viene poi visti da milioni di persone. E, come sempre, si può piacere o meno, ma ci sono tanti modi di dire le cose. E sui social non solo fin troppo spesso non si fanno sconti, ma le critiche sfociano in veri e propri attacchi, commenti che possono colpire duramente una persona. Ed ecco perché su Instagram è intervenuta in difesa della Marcuzzi persino Elisabetta Canalis.

“Devi condurre tu un’edizione intera. Lo dico sempre. La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice, se c’è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità e istituzionalità lei alleggerisce tutto”, e in effetti la gag è stata leggera, ma le critiche sono arrivate sia dalla stampa quanto dagli spettatori, che hanno ritenuto questo sketch non all’altezza della carriera della Marcuzzi.