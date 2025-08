Michele Morrone “ha lasciato Tiziana, l’attore ha perso la testa per un’altra”

L'attore "sarebbe innamoratissimo" della nuova fiamma, che per il momento preferirebbe tenere ben nascosta per proteggere questo sentimento

La vita amorosa di Michele Morrone non smette di stupire. L’attore italiano, sempre più richiesto all’estero e snobbato qui dal famigerato circolino, starebbe vivendo una nuova e intensa passione. Sarebbe già finita con Tiziana, la dottoressa con cui faceva coppia fissa dallo scorso febbraio. Ora avrebbe perso la testa per un’altra, una ragazza molto giovane della quale “sembrerebbe innamoratissimo”.

Michele Morrone ha una nuova fidanzata

A lanciare l’indiscrezione su Michele Morrone è stato Gabriele Parpiglia. “Baci appassionati in discoteca, mano nella mano di spiaggia di notte a Pozzuoli… ed è in questo modo – fa sapere il giornalista nella sua newsletter – che Michele Morrone ha perso la testa per una giovane ventitreenne di Pozzuoli e ha lasciato Tiziana, l’urologa, con cui faceva coppia da febbraio. L’attore sembrerebbe innamoratissimo”.

Per il momento nessun commento da parte del diretto interessato, che è sempre stato molto riservato sulla sua sfera più intima. Ad esempio non ha mai pubblicizzato la liaison con Tiziana mentre prima, per due anni, non ha avuto problemi a mostrarsi in pubblico con la modella Moara Sorio. Pare che sia stata quest’ultima a chiudere il rapporto nonostante le insistenze dell’attore. Pronto a dimostrare di più, seppur invano.

Ora non è dato sapere chi sia la ragazza che ha fatto perdere la testa a Morrone, che è sempre stato un uomo molto passionale. Un po’ come Massimo Torricelli, il personaggio di 365 giorni che gli ha cambiato la vita e lo ha reso a tutti gli effetti una star internazionale.

Morrone è infatti sempre più richiesto all’estero, dove si divide tra cinema, televisione e mondo della moda. Di recente è stato fotografato su un set mentre si scambiava baci infuocati con la top model russa Irina Shayk. Qualcuno ha addirittura ipotizzato un flirt tra i due – entrambi bellissimi e affascinanti – ma Morrone sarebbe già impegnato con un’altra e a lei starebbe dedicando tutte le sue attenzioni quando non è al lavoro.

La vita privata di Michele Morrone

Michele Morrone è sempre stato un uomo innamorato dell’amore e allo stesso tempo molto impulsivo. Ad oggi la storia più importante della sua vita resta sicuramente quella con l’ex moglie, la stilista libanese Rouba Saadeh. “Ancora non facevo l’attore, sentivo di non avere nulla da perdere, così ho subito deciso di avere un figlio e, dopo tre anni, è arrivato il secondo. Il rapporto non era ancora maturato abbastanza”, ha raccontato lui.

E infatti è poi arrivato il divorzio e per Morrone, oltre alla popolarità internazionale, anche una serie di flirt e liaison con personaggi famosi e non.

Tra questi la ballerina di Amici Elena D’Amario, la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli e l’ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello Greta Rossetti. Michele Morrone ha amato anche Anna-Maria Sieklucka, l’attrice polacca che ha prestato il volto a Laura nella saga di 365 giorni. Si è poi vociferato di un flirt con Belen Rodriguez, però mai confermato. Morrone ha ricevuto anche gli elogi di Khloé Kardashian, sorella della più nota Kim, ma tra i due non c’è stato mai nulla se non una semplice simpatia.