Fonte: IPA Michele Morrone

Perché Michele Morrone e l’ex moglie si sono lasciati? Nella lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, l’attore ha parlato di Rouba Saadeh, del loro rapporto, ma soprattutto della scelta di separarsi dopo i due figli e il matrimonio. Una decisione dolorosa, presa dall’attore per inseguire i suoi sogni.

Perché Michele Morrone ha lasciato l’ex moglie Rouba Saadeh

Stilista libanese, affascinante e bellissima, Rouba Saadeh è stato il primo grande amore di Michele Morrone. I due si sono incontrati nel 2011 e dopo soli tre anni d’amore hanno scelto di sposarsi.

Un’unione coronata dal trasferimento di Michele in Libano e dalla nascita di due figli: Marcus e Brando. Poi la crisi e la scelta dell’attore di lasciare tutto per cercare di realizzare una carriera nel cinema.

Come ha raccontato lui stesso a Francesca Fagnani, nel corso di Belve, Michele Morrone aveva la necessità di inseguire il suo sogno e per farlo non poteva restare legato all’ex moglie.

“Non ero pronto a diventare marito e padre – ha confessato alla conduttrice -. Sono diventato padre a 24 anni, non avevo una lira, non sapevo dove andare e cosa mangiare. Ero solo sicuro di stare camminando verso la mia strada. Non mi sono pentito di avere lasciato la mia famiglia per rincorrere i miei sogni. Lo trovo un gesto egoista ma mi sono accorto che non volevo fare solo il marito e il padre. Volevo diventare chi sono oggi e ne è valsa la pena”.

Morrone ha poi confidato di non aver vissuto una vita sentimentale semplice. “In amore non sono bravo, sono distruttivo e mi è successo nell’ultima relazione che ho avuto – ha rivelato -. Mi rendo conto di amare l’altra persona più di quanto amo me stesso. Mi dimentico di essere un uomo. Mi annullo e poi questo mi porta a fare stupidaggini”.

Gli amori di Michele Morrone

Nel corso degli anni sono tanti i flirt che gli sono stati attribuiti all’attore, dalla storia con Elena D’Amario, ballerina di Amici di Maria De Filippi, a quella con Belen Rodriguez.

L’ultimo amore, comunque, resta quello per Moara Sorio con cui la relazione è finita, come raccontato da Michele Morrone, piuttosto male. La star di 365 giorni ha ammesso le sue colpe, lasciando intendere che sia stato proprio il suo comportamento a portare alla fine del legame. Non solo, ha ammesso di essere ancora innamorato della sua ex.

“È finita perché sono stato un idiota – ha rivelato -. È una dannazione, perché devo rovinare ciò che amo. Ancora oggi non riesco a capire cosa è andato storto. Non è una vergogna dire che si ama ancora una donna”.

L’attore ha svelato a Francesca Fagnani di aver sofferto molto dopo la fine della relazione con Moara Sorio e di aver affrontato anche pensieri oscuri e spaventosi. “Durante la mia ultima relazione, c’è stato un episodio che mi è capitato per la disperazione che stavo provando per la fine di questo rapporto e ho toccato il fondo – ha detto -. Sono arrivato a fare pensieri poco leciti su me stesso. Ma non avevo voglia di perdermi e mi sono ripreso”.