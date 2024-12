Tommaso Inzaghi è cresciuto ed è bellissimo: eccolo al fianco di sua mamma, Alessia Marcuzzi, raggiante per il nuovo progetto in tv

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi e Tommaso Inzaghi

Dopo un periodo lontano dai riflettori, Alessia Marcuzzi è tornata con il botto, dimostrando tutta la sua energia e il suo stile inconfondibile in occasione del lancio del suo nuovo programma Red Carpet – Vip al tappeto, in arrivo su Prime Video il prossimo 9 gennaio. Ma questa volta a fare notizia non è stata solo la presentazione del format, che promette di essere divertente e originale grazie alla collaborazione con la Gialappa’s Band, bensì il suo debutto sul red carpet con un ospite molto speciale: suo figlio maggiore, Tommaso Inzaghi.

Il primo red carpet di Alessia Marcuzzi col figlio Tommaso Inzaghi

Alessia Marcuzzi ha sempre mantenuto un forte legame con la sua famiglia, ma è raro vederla accompagnata dai figli durante eventi pubblici. Fino a ora, la conduttrice aveva scelto di condividere solo momenti intimi e quotidiani sui social, tra foto e storie che mostrano la sua vita familiare in versione casalinga. Il red carpet per la presentazione del programma, invece, è stato l’occasione perfetta per cambiare le carte in tavola.

Tommaso Inzaghi, il primogenito nato dalla sua relazione con l’allenatore di calcio Simone Inzaghi, ha fatto il suo debutto ufficiale accanto alla mamma, dimostrando di aver ereditato non solo la sua bellezza, ma anche una grande eleganza. Alessia, fiera e sorridente, ha condiviso sui social il dietro le quinte della serata, dal momento in cui è andata a prendere Tommaso con il suo staff fino alla passerella vera e propria.

Fonte: IPA

I look di Alessia Marcuzzi e Tommaso Inzaghi

Il duo mamma e figlio ha riempito la scena anche grazie ai loro look impeccabili e coordinati. Alessia ha scelto di seguire il trend del momento con un outfit burgundy firmato Federica Tosi, optando per uno stile mannish che le calza a pennello. Ha indossato pantaloni oversize e una giacca in pelle dai volumi extra, completati da una camicia bianca e una cravatta bordeaux con righe diagonali. Ai piedi, un paio di pumps con tacco a spillo che hanno aggiunto un tocco di femminilità al suo outfit audace.

Tommaso, dal canto suo, non è stato da meno. Ha sfoggiato un elegante completo gessato color sabbia, abbinato a una camicia bianca e a una cravatta, richiamando lo stile della madre ma con un tocco di semplicità e raffinatezza personale. La coppia è apparsa perfettamente in sintonia, dimostrando che il buon gusto è di famiglia.

Il suo debutto sul red carpet accanto alla mamma non è passato inosservato. La loro complicità e l’atmosfera rilassata della serata hanno conquistato i presenti e il pubblico sui social. Alessia ha mostrato il suo lato orgoglioso di mamma, sottolineando quanto fosse speciale condividere un momento così importante con il suo “ragazzo di casa”. La scelta di portare Tommaso con sé non è stata casuale: probabilmente voleva celebrare con lui un nuovo capitolo della sua carriera, in un contesto diverso dai tradizionali programmi televisivi.

Un nuovo inizio per Alessia Marcuzzi

La serata allo Spirit De Milan, che ha ospitato la presentazione ufficiale del programma, è stata l’occasione per Alessia di tornare sotto i riflettori dopo una pausa temporanea. Il nuovo format promette di essere divertente e innovativo: cinque dive, nove bodyguard improbabili, un castello pieno di insidie e la Marcuzzi al timone insieme alla Gialappa’s Band. Un progetto che segna il ritorno della conduttrice con ironia e leggerezza, caratteristiche che da sempre la contraddistinguono.

Non solo. Alessia Marcuzzi è prossima al ritorno in Rai con un reboot di Carramba – Che sorpresa! il format portato al successo da Raffaella Carrà e riproposto su Rai2 proprio dalla conduttrice romana in una nuova veste.