È passato un mese dalla finale del Festival di Sanremo 2025 ma Alessia Marcuzzi non dimentica le emozioni che ha provato sul palco del Teatro Ariston, dove ha affiancato Carlo Conti nella conduzione della quinta serata della manifestazione canora. La sua prestazione non è però piaciuta a tutti, tanto da scatenare diverse critiche alle quali ha risposto a margine del lancio del suo nuovo progetto per Prime Video, The Traitors, con il quale ritorna sullo schermo nei giorni di Obbligo o verità su Rai2.

La risposta alle critiche per Sanremo 2025

“In tanti mi hanno detto che si sono molto divertiti, ma non sono il tipo convinto di non sbagliare. Quindi se a qualcuno non sono piaciuta va bene così, non si può piacere a tutti”, ha spiegato Alessia Marcuzzi a F, dove è comparsa anche l’indiscrezione di una sua possibile relazione con l’attore di fama internazionale Michele Morrone. A Sanremo, non è piaciuta la gag sugli abbracci – che le sarebbe stata suggerita da Biggio – e nemmeno la maniera con la quale ha interpretato la serata finale del Festival.

Lei pare però non curarsi delle contestazioni e ritiene che tutto faccia parte del proprio gusto personale. Parola d’ordine: guardare avanti. E così ha fatto concentrando la sua attenzione sui progetti che l’attendono in televisione e su Prime Video, dove conduce The Traitors. Per la presentazione del prodotto, avvenuta sul red carpet qualche mese fa, ha fatto debuttare al suo fianco il suo primogenito Tommaso, che ha avuto da giovanissima insieme all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi.

Il ritorno in tv e la famiglia

Non c’è più tempo per guardare al passato e, ora, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv con un nuovo programma in onda su Rai2. La sua scelta è “quasi sempre verità, perché mi piace raccontarmi”, ha dichiarato, “a dispetto dell’apertura che mostro quando sono sul palco, nella vita privata ho alcune timidezze, non sono un tipo mondano, non amo far apparire i miei figli sui giornali. Quando la mia amica Francesca Fagnani mi ha invitata a Belve, le ho detto di no perché a volte devo salvarmi da me stessa”.

Oggi fa parte di una grande famiglia allargata che la sostiene in tutte le sue scelte: “È un grande lavoro che si fa soprattutto tra donne. Con la moglie di Simone e con quella di Francesco andiamo molto d’accordo e non è solo un modo di dire. C’è grande intelligenza da parte di tutti e soprattutto c’è la volontà comune del bene dei figli. Credo che se le donne sono intelligenti, e a me è andata bene, allora tutto è più semplice”.

Oggi si dichiara single, nonostante le voci che recentemente si sono rincorse sul suo conto: “Mi sto godendo questo momento, visto che nella mia vita sono quasi sempre stata fidanzata. Sto riscoprendo delle parti di me che prima non ero riuscita a vedere. Quando stai bene con te stessa sei anche più accogliente con tutti gli altri”, ha spiegato. Con il suo ex marito, il produttore Paolo Calabresi Marconi, ha mantenuto un ottimo rapporto.