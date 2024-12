Alessia Marcuzzi ha deciso di passare una giornata alla spa per rilassarsi prima di Capodanno, condividendo un video sui social con un costume intero verde

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Da quando ha deciso di passare da Mediaset alla Rai, Alessia Marcuzzi ha collezionato un successo lavorativo dietro l’altro, mostrando ancora una volta la sua simpatia e innata bravura alla conduzione. Boomerissima, lo show televisivo che mette a confronto le nuove e le vecchie generazioni con dei divertenti giochi, ha riscosso infatti un grande successo in termini di ascolti, ma la conduttrice televisiva si è guadagnata anche un posto da giurata nell’ultima edizione di Tu si que vales, al posto di Loretta Goggi.

Presto Alessia Marcuzzi sarà alla guida di un nuovo reality show che andrà in onda su Prime Video, intitolato Red Carpet, con concorrenti molto amati come Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio.

In attesa della pubblicazione delle puntate del suo nuovo progetto televisivo la conduttrice televisiva ha deciso di rilassarsi alla spa, stupendo tutti i suoi ammiratori mostrandosi sui social con un costume intero verde.

Alessia Marcuzzi, il video in costume

Alessia Marcuzzi è ogni giorno più bella e spesso mostra tutta la sua avvenenza condividendo degli scatti e dei video dei suoi outfit perfetti sul suo canale Instagram ufficiale. Di recente la conduttrice televisiva ha pubblicato il look scelto per una giornata di relax a Parigi e, adesso, ha mostrato il costume scelto per del rilassarsi alla spa.

Alessia Marcuzzi infatti ha deciso di trascorrere, prima di Capodanno, una giornata in un centro di riposo e svago, condividendo la sua serenità con un video postato su Instagram dall’eloquente didascalia: “Day spa”.

Nel filmato la conduttrice televisiva mostra tutta la sua bellezza con un semplice costume intero con bretelle sottili e scollatura rotonda. Il capo d’abbigliamento da mare era di colore verde foglia, una tinta difficile da portare per molte, ma non per la conduttrice televisiva, che è apparsa più bella che mai.

Alessia Marcuzzi, i commenti al suo post

Alessia Marcuzzi è pronta a mostrare ai suoi ammiratori il suo nuovo progetto lavorativo, Red Carpet, alla cui presentazione ha partecipato al braccio del figlio Tommaso Inzaghi. Per prendersi una pausa dal lavoro e dalle feste natalizie, la conduttrice televisiva si è concessa una giornata alla spa, mostrando tutta la sua bellezza sui social con un video.

Ma anche se diversi utenti hanno criticato la sua scelta: “Con tutta la buona volontà, ma non è una continua ostentazione del fisico?”, non sono mancanti gli ammiratori che hanno commentato l’avvenenza della presentatrice, accompagnata con sapienza dal suo costume intero: “Alle donne che offendono o criticano: ma tutt’apposto? È perfetta”, “Bellissima un fisico stupendo!” e ancora “Stupenda Alessia sempre più sexy”. In molti hanno anche notato quanto la star della televisione italiana sembri più giovane che mai: “Una ragazzina Alessia! Ma che hai fatto un patto col diavolo?”.

Alessia Marcuzzi non è l’unica vip nostrana a essersi mostrata sui social con un outfit estivo durante il mese più gioioso dell’anno. Prima di tutte è stata Diletta Leotta a condividere delle foto in bikini color oro dalla sua vacanza a Miami con il marito. Ma anche Elisabetta Gregoraci ha scelto di festeggiare il Natale con un costume due pezzi rosso fuoco.