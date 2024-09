Alessia Marcuzzi conquista Parigi: il look autunnale che tutte vorremmo nell’armadio

Alessia Marcuzzi vola a Parigi per la Fashion Week, e il suo look autunnale non passa inosservato

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha una naturale eleganza che cattura l’attenzione, e anche questa volta non ha deluso. Vola a Parigi per assistere alla Paris Fashion Week, un appuntamento immancabile per gli appassionati di moda, e lo fa scegliendo un look che non passa inosservato, riuscendo a unire alla perfezione comfort e stile.

Il look di Alessia Marcuzzi: praticità e glamour

La conduttrice televisiva, che recentemente abbiamo visto nel programma Tale e Quale Show, è volata nella capitale francese per partecipare alla sfilata di uno dei suoi brand preferiti, Isabel Marant, e anche fuori dalla passerella ha saputo attirare gli sguardi.

Alessia Marcuzzi ha optato per un outfit che sembra fatto su misura per l’autunno. Protagonista del suo look è stato un completo in denim beige, un bomber abbinato a pantaloni larghi e comodi, perfetti per una giornata in città ma assolutamente eleganti.

Il colore sabbia dei capi si sposa alla perfezione con la stagione autunnale e, grazie alla texture del tessuto, dona un aspetto raffinato senza risultare troppo formale. Una scelta che sottolinea il suo legame con il brand Isabel Marant, noto per il suo spirito casual chic, ma che in questa occasione è stata declinata in una versione più comoda e accessibile, perfetta per chi cerca ispirazione per i propri look quotidiani.

A completare il tutto, occhiali da sole in stile anni ’70 e, immancabile, una borsa in pelle nera che aggiunge quel tocco di grinta. Ma non poteva mancare un elemento distintivo: le scarpe.

Nonostante la tendenza della stagione punti su scarpe basse e stivali flat, la Marcuzzi non rinuncia ai suoi décolleté in pelle nera, che slanciano ulteriormente la sua altezza e aggiungono una nota di eleganza al look. Il risultato? Un outfit che combina comfort e glamour, e che ogni donna vorrebbe nel proprio armadio per affrontare la stagione fredda senza rinunciare allo stile.

Fonte: Getty Images

Il legame con Isabel Marant e la sfilata Primavera Estate 2025

L’amore di Alessia Marcuzzi per Isabel Marant non è certo una novità. Il brand francese, fondato dalla stilista omonima, è sempre stato sinonimo di un’eleganza rilassata, che coniuga femminilità e praticità. Non sorprende, dunque, che la conduttrice abbia scelto proprio questo marchio per la sua apparizione alla Paris Fashion Week, in occasione della sfilata Primavera Estate 2025.

La sfilata di Isabel Marant ha trasmesso una sensazione di libertà e forza, caratteristiche che rispecchiano appieno l’anima del brand e, in qualche modo, anche quella di Alessia Marcuzzi.

Tra intrecci ipnotici, ricami intricati e una palette che mescola colori caldi e avvolgenti, come il ruggine, il malva e il rosa, la collezione ha parlato a tutte le donne che vogliono sentirsi libere e forti, ma senza rinunciare allo stile.

Isabel Marant ha abbandonato i tacchi per valorizzare la forza delle gambe femminili, optando per stivali bassi e mocassini, con una leggerezza che dona un’aria ribelle, perfetta per la primavera 2025.

Ma non è solo una questione di estetica: come ha spiegato la stilista stessa, la collezione è un omaggio alle donne che desiderano sentirsi autentiche, che indossano abiti come un gesto di solidarietà.

Un concetto che si riflette nel look scelto da Alessia Marcuzzi, che coniuga la sua femminilità e il suo carisma con un outfit che potremmo facilmente vedere indossato da ognuna di noi.