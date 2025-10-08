Alessia Marcuzzi lancia la tendenza più hot dell’inverno: la gonna di pelle

Alessia Marcuzzi anticipa la moda dell’Autunno Inverno: la gonna in pelle è il capo che tutte vogliono, elegante e versatile

Ci sono capi che non si limitano a vestire, ma dettano il ritmo delle stagioni. E questa volta, a imporlo, è Alessia Marcuzzi, che con il suo ultimo look ha decretato senza mezzi termini quale sarà il must dell’Autunno Inverno 2025 2026: la gonna in pelle. Lunga, dritta e sorprendentemente versatile, è il pezzo che tutte vogliono nell’armadio.

L’occasione? La conferenza stampa milanese del suo nuovo programma targato Amazon Prime, dove la conduttrice ha sfoggiato una mise monocolore che racchiude tutto ciò che amiamo del suo stile: audacia, femminilità e quella spontaneità che la rende da sempre una delle icone più autentiche della televisione italiana.

Alessia Marcuzzi, il look total blue che detta le regole dello chic

Per l’evento, Alessia Marcuzzi ha scelto una gonna in pelle blu petrolio dal taglio midi, perfettamente aderente ai fianchi ma senza eccessi, con un design a pannelli e una linea pulita che valorizza la figura in modo sofisticato. La lunghezza, poco sotto il ginocchio, è quella perfetta per accompagnare i movimenti e dare eleganza anche nelle situazioni più dinamiche.

A completare il look, un dolcevita oversize tono su tono, morbido e rilassato, che cadeva leggero fino ai fianchi con le maniche arrotolate con nonchalance. Un equilibrio perfetto tra rigore e comfort, tra femminilità e praticità: la prova che la gonna di pelle non è più un capo “da sera”, ma può vivere serenamente anche di giorno, con il giusto tocco di personalità.

L’outfit è stato reso ancora più luminoso da un paio di décolletées bianche, un dettaglio apparentemente semplice ma dal grande effetto, che rompe la monocromia del blu e dona al look un’aria pulita e sofisticata. Tra le mani, una pouch in pelle arricciata, sempre azzurra, perfettamente coordinata al resto.

Una scelta stilistica coerente con il momento d’oro che la conduttrice sta vivendo: una nuova stagione televisiva, una rinnovata consapevolezza di sé e un approccio alla moda che parla di libertà, autenticità e voglia di sperimentare.

La gonna di pelle, tra passerelle e street style

La gonna in pelle torna a dominare le tendenze dell’Autunno Inverno 2025 2026, e lo fa in tutte le sue declinazioni. L’abbiamo vista sfilare nelle ultime fashion week — da Bottega Veneta a Saint Laurent, passando per Tod’s e Ferragamo — interpretata in versioni sempre diverse: midi, longuette, pencil o con zip laterali, indossata da modelle, che ne hanno mostrato tutta la potenza femminile.

Sulle passerelle, la leather skirt si trasforma: da simbolo di ribellione anni ’90 a manifesto di eleganza contemporanea. Da New York a Milano, gli stilisti l’hanno proposta con maglioni morbidi, cappotti oversize o giacche crop, sdoganandola come capo “day to night” perfetto. Alessia Marcuzzi l’ha colta in pieno: un pezzo forte del guardaroba che si indossa da mattina a sera, semplicemente cambiando accessori e texture.

Il suo look total blue è un omaggio alle nuove palette invernali, che amano giocare con i toni del mare e del cielo, spezzando la monotonia del nero con nuance più profonde ma altrettanto sofisticate. E la pelle, in questa tonalità, assume un fascino inedito: luminoso, femminile, ma con una punta di forza che racconta la donna di oggi.

Come indossare la gonna di pelle secondo Alessia Marcuzzi

Versatile e grintosa, la gonna di pelle si presta a mille interpretazioni. Proprio come suggerisce Alessia Marcuzzi, la si può indossare in versione monocromo con un maglione tono su tono e décolletées a contrasto, oppure reinterpretarla in chiave più metropolitana con bomber oversize e stivali al ginocchio.

Chi ama lo stile più rilassato può abbinarla a una camicia bianca maschile e un blazer oversize, giocando con proporzioni e materiali. Il risultato è un look che comunica indipendenza e disinvoltura, perfetto per la città.

Le più audaci possono invece scegliere la versione lucida o verniciata, magari in rosso bordeaux o verde oliva, da portare con un dolcevita nero e una borsa mini a spalla. Anche in questo caso, basta cambiare le scarpe per passare dal giorno alla sera in un attimo.

E per chi vuole ispirarsi al look di Alessia, la palette blu petrolio è tra le più trendy della stagione: sofisticata, luminosa e sorprendentemente facile da abbinare.