Red Carpet, Alessia Marcuzzi alla conduzione dello show (con un cast pazzesco)

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show in qualità di giudice, Alessia Marcuzzi torna (finalmente) alla conduzione: la bionda showgirl sarà infatti al timone di Red Carpet- Vip al tappeto, un nuovo show in onda su Prime. Un programma tutto da ridere, in cui Alessia sarà affiancata da alcuni celebri volti del piccolo schermo.

Red carpet, come funziona il nuovo show di Alessia Marcuzzi

Dopo il passo falso con Boomerissima, Alessia Marcuzzi è pronta alla sua rivincita. Questa volta, però, non sui canali Rai, bensì sulla piattaforma Prime Video. La bionda conduttrice sarà infatti al timone del programma Red Carpet- Vip al tappeto, in cui sarà affiancata da ben 5 vip: Elettra Lamborghini, Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Melissa Satta e Giulia De Lellis. Il commento, tutto da ridere, sarà invece affidato alla Gialappa’s.

Fonte: Ansa

Red Carpet- Vip al tappeto, si ispira ad un format giapponese. Al centro del programma, ci saranno tre squadre di bodyguard, che dovranno scortare sul tappeto rosso le cinque star in gara, evitando che queste varchino i confini del red carpet. A rendere l’impresa più difficile, saranno una serie di ostacoli fisici o disturbatori imprevisti. Il concorrente che per primo metterà un piede fuori dal percorso perderà una delle sue guardie del corpo, mentre la vittoria finale sarà attribuita al team che per primo riuscirà a portare alla destinazione la sua star.

Oltre ad Alessia Marcuzzi e alle cinque “dive” che la accompagneranno, ci saranno anche diversi personaggi dello spettacolo nel ruolo di bodyguard: tra loro, Brenda Lodigiani, Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Michela Giraud, Ginevra Fenyes, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato. Insomma, le premesse per uno show divertente e leggero ci sono tutte: risate, adrenalina e gioco di squadra potrebbero essere delle importanti carte per il ritorno della bella Alessia. Senza dimenticare, ovviamente, il fattore gossip: l’attuale compagno di Melissa Satta, Carlo Gussalli Beretta, è stato in passato legato anche a Giulia De Lellis, e in molti già si chiedono come interagiranno le due…

Alessia Marcuzzi, tra tv e gossip

Alessia Marcuzzi è reduce dalla nuova avventura con Tale e Quale, in cui ha vestito i panni di giurata al posto di Loretta Goggi: “Loretta l’ho chiamata quando ho saputo dell’opportunità a Tale e Quale Show. Le ho detto che la amo follemente e lei è stata carinissima. Le ho detto anche che la chiamerò per qualche consiglio. Lei è sempre avanti anche quando si tratta di look. Insomma, è incredibile” aveva spiegato la conduttrice alla vigilia del debutto nello show con Carlo Conti. Un’esperienza positiva ma, forse, non esaltante per una presentatrice del calibro di Alessia, abituata più al ruolo di mattatrice che di comprimaria.

La sua ultima stagione in Rai è stata infatti caratterizzata dagli ascolti non esaltanti di Boomerissima, che i vertici hanno deciso di cancellare, e dal gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino, costato alla conduttrice aspre critiche sui social. Parentesi non del tutto positive, che la Marcuzzi potrebbe finalmente lasciarsi alle spalle con un programma che sembra fatto apposta per lei.