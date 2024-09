Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi tornano a lavorare insieme dopo il flirt segreto

Stefano De Martino sempre più protagonista in Rai: dopo Affari tuoi approda in un altro programma tv e con Alessia Marcuzzi è pronto a scatenare il gossip

Fonte: IPA Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno lavorato insieme nel 2018 e secondo i gossip avrebbero vissuto una passione segreta

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi pronti a lavorare di nuovo insieme dopo i gossip degli ultimi anni. L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore in carriera in Rai, è stato scelto da Carlo Conti come quarto giudice della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza il prossimo venerdì 20 settembre. Quest’anno il varietà avrà in ogni puntata un giurato diverso. La Marcuzzi, invece, sarà presente per tutta la stagione, al posto di Loretta Goggi che ha preferito lasciare il programma dopo tanti anni di onorato servizio.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi insieme a Tale e Quale Show

Il gossip sbarca dunque a Tale e Quale Show con Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Da tempo si vocifera di una presunta liaison tra i due, un passione rovente che sarebbe durata per mesi e mesi, dopo che i due hanno avuto modo di lavorare insieme a L’Isola dei Famosi. A volere De Martino nelle vesti di inviato era stata proprio la Marcuzzi, che ci aveva visto lungo sul talento del collega più giovane di 17 anni. Un talento che l’ha portato oggi a diventare uno dei volti di punta della Rai.

Rumors piccanti sempre smentiti da Stefano De Martino, che non ha esitato a definire Alessia Marcuzzi una cara amica e collega. Affermazioni che però non combaciano con quelle dell’ex moglie Belen Rodriguez, che ha lasciato intendere – senza troppe velature – che di fatto ci sia stato qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro. La Marcuzzi è invece rimasta sempre in silenzio: all’epoca era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi, mollato poi nel 2022 per alcune incomprensioni e differenze caratteriali.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fornito qualche dettaglio in più: “È successo questo, che durante la pandemia il figlio di Stefano e Belen, ovvero il piccolo Santiago, stava giocando col tablet del papà. In quel momento Belen ha preso il tablet e avrebbe trovato dei messaggi di Alessia Marcuzzi. Quando ci sarebbe stata la liaison Stefano era all’Isola dei Famosi, faceva l’inviato ed era tornato con Alessia, in quel periodo però Stefano non stava con Belen ma lei era sposatissima con Paolo Calabresi. Sarebbe successo quando non stava con Belen. Belen ha veramente indagato, perché io lo sapevo, ha parlato veramente con 12 ragazze, poi realmente lei si è voluta fermare perché quando ha iniziato sui social a mandare dei messaggi molte di queste ragazze le hanno scritto”.

È chiaro che alla prima puntata di Tale e Quale Show ogni minimo sguardo o gesto accenderà l’interesse del pubblico. Stefano e Alessia ne approfitteranno anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa?

Tutte le altre novità di Tale e Quale Show 2024

Quella 2024 sarà indubbiamente un’edizione diversa di Tale e Quale Show. Non ci sarà più Loretta Goggi, che ha deciso di dedicarsi ad altri progetti. La showgirl era presente nel programma fin dagli esordi del 2012. Al suo posto Alessia Marcuzzi che, dopo l’addio a Mediaset, si sta facendo sempre più spazio in Rai, dove ha ritrovato la sua verve e spensieratezza. Confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Non ci sarà nessun quarto giurato. O meglio non ci sarà nessun quarto giurato fisso. Carlo Conti, che è anche autore di Tale e Quale Show, ha scelto insieme al suo team di perpetrare il modus operandi delle altre edizioni. In ogni puntata ci sarà un quarto giurato diverso e il primo sarà Stefano De Martino.

I concorrenti sono: Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joice, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato, Simone Annichiarico. La trasmissione andrà avanti fino all’8 novembre: rispetto agli altri anni non ci sarà il torneo dei super campioni.