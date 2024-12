Elisabetta Gregoraci meravigliosa in bikini a dicembre. E sboccia la pace con Briatore

Natale al caldo per Elisabetta Gregoraci, che in rosso ha incantato davvero tutti. E si è riavvicinata all'ex marito Flavio Briatore dopo i presunti problemi dell'ultimo periodo

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci meravigliosa anche a Natale. Sebbene abbia optato per una meta calda – è volata in Kenya, a Malindi – la soubrette non ha rinunciato al tradizionale rosso, colore per eccellenza del periodo delle Feste. Un bikini audace per le sue forme toniche e irresistibili, abbinato ad una lunga gonna pareo della stessa tonalità. Superati i problemi di salute di qualche mese fa, dovuti perlopiù ad un forte stress, EliGreg è tornata a sorridere e ha scelto di trascorrere le sue vacanze col marito Flavio Briatore, che pare abbia avuto qualcosa da ridire sul nuovo fidanzato dell’ex moglie.

Il Natale in Kenya di Elisabetta Gregoraci

Natale in Kenya per Elisabetta Gregoraci. Una meta dove si reca spesso visto che qui Flavio Briatore possiede un importante e prestigioso resort. E la showgirl ha trascorso le festività proprio con l’ex marito e il figlio Nathan Falco, che oggi ha quattordici anni. Con loro anche Mario Gregoraci, il padre di Elisabetta, che è molto legato alla figlia.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato sui social degli scatti che la ritraggono con un sensuale bikini rosso, abbinato ad una gonna pareo con spacco. Tra i lunghi capelli scuri un fiore mentre il sorriso è decisamente radioso. Elisabetta sembra davvero serena e rilassata dopo i problemi di salute degli ultimi mesi. I commenti dei follower si sprecano: tutti sono pazzi della Gregoraci. Anche Le Donatella, le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, hanno scritto: “Bellissimi”, ricevendo tanti cuori da parte di Elisabetta.

In una delle tante foto la Gregoraci ha postato il menu del suo pranzo di Natale a base di tacos di manzo, guacamole, carpaccio di ricciola, ravioli ricotta, burro e spinaci, insalata di gamberi e pescato del giorno. Non passa inosservato poi il paio d’occhiali natalizio: un party dove, insieme al buon cibo, non è sicuramente mancato il divertimento e la spensieratezza.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme a Natale

Nel carosello di immagini condivise su Instagram Elisabetta Gregoraci ha postato pure una in cui è presente Flavio Briatore. I due hanno trascorso il Natale insieme: del resto in un’intervista l’ex team manager della Formula 1 non ha esitato a definire la Gregoraci “famiglia”. Ma il soggiorno in Kenya è stata anche molto probabilmente l’occasione giusta per ritrovarsi dopo i presunti dissapori dell’ultimo periodo.

Stando infatti ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, pare che l’imprenditore abbia bloccato l’ex moglie sul cellulare dopo aver appreso della sua nuova frequentazione col giovane rampollo Thomas Talin. Una voce mai confermata ma neppure smentita. E in Kenya di Talin neppure l’ombra…

La love story è già finita? O, più semplicemente, Elisabetta ha preferito trascorrere il Natale con i suoi parenti per poi tornare tra le braccia del 28enne appena possibile? Chissà…

Chi è Thomas Talin

Classe 1996, Thomas Talin è un giovane imprenditore. È figlio di Fabio Talin, ex pilota che nel 1998 ha fondato una società che si occupa di imballaggio bagagli e che è attiva in tutto il mondo. Si tratta della TrueStar, un Airport Retailer che offre un servizio di avvolgimento, tracciamento bagagli, soluzioni al comfort e alla sicurezza di chi viaggia in aereo. Un’idea di successo che ha permesso all’uomo di allargare il suo giro di affari diventando così un imprenditore affermato.

Possiede infatti una real estate a St.Moritz, alla quale lavora Thomas, che si divide dunque per lavoro tra l’Italia e la Svizzera. Anche Fabio, come il figlio Thomas, è finito al centro del gossip qualche tempo fa: per tre anni ha amato Patrizia Bonetti, modella ed ex concorrente prima del Grande Fratello di Barbara D’Urso e poi de L’Isola dei Famosi. Oggi i due non stanno più insieme. Talin senior è molto amico di Paolo Berlusconi.