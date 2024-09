Elisabetta Gregoraci finisce le cure in ospedale, il gesto inaspettato di Flavio Briatore

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci finisce le cure in ospedale, cosa è successo

Elisabetta Gregoraci ha affrontato giorni complicati, due ricoveri ospedalieri in una sola settimana, e la tensione che ne consegue. Nessuna dichiarazione precisa sul motivo del suo malessere, ma la showgirl, forte del suo spirito combattivo, ha rassicurato i follower con un post: “Sono stati 12 giorni pesantini ma da oggi sono sicura che sarà sempre meglio”.

Un messaggio carico di speranza, proprio mentre si prepara a tornare in tv con il nuovo programma Questioni di stile, previsto per il 26 settembre su Rai 2. Insomma, Elisabetta è pronta a riprendere il controllo della sua vita, anche se a piccoli passi.

La reazione di Flavio Briatore: la vicinanza

Gli uomini della sua vita non sono rimasti indifferenti a quanto stava accadendo. Secondo il settimanale Diva e Donna, quei giorni sono stati particolarmente pesanti per la famiglia di Elisabetta. “Briatore, Nathan e Fratini: i suoi uomini tremano per lei”, si legge, a testimonianza della preoccupazione che ha travolto chi le è più vicino.

Nathan Falco, suo figlio, è stato il primo a correre al suo fianco, presentandosi all’ospedale con un mazzo di rose rosse, un gesto semplice ma carico di affetto. È stato lui a restare accanto a sua madre durante il ricovero.

Un supporto inaspettato è arrivato proprio dall’ex marito Flavio Briatore. L’imprenditore, che non ha mai abbandonato la sua ex moglie nei momenti difficili, ha dichiarato apertamente sul settimanale Oggi: “Sono vicino a Elisabetta, per lei ci sono e ci sarò sempre”. Nonostante la fine del loro matrimonio, Briatore dimostra di essere sempre presente, soprattutto quando si tratta della madre di suo figlio.

Se c’è una cosa che accomuna Elisabetta e Flavio, è l’amore per Nathan. La loro separazione non ha minimamente intaccato il loro ruolo di genitori, uniti più che mai per il benessere del figlio. “Il matrimonio è finito, ma ci vediamo spessissimo e siamo uniti come genitori per il bene di nostro figlio”, ha spiegato Elisabetta. Parole che descrivono una dinamica che pochi ex coniugi riescono a mantenere così equilibrata.

Le vacanze estive? Trascorse in gran parte insieme, come una famiglia, segno che l’armonia tra i due non è solo una facciata. Ma non è tutto. A marzo, quando Briatore ha affrontato un intervento chirurgico per rimuovere un tumore benigno, Elisabetta è corsa al suo capezzale e non si è mossa di lì fino a che non ha saputo che tutto fosse a posto. Ora è lui a ricambiare.

Elisabetta Gregoraci è pronta a ripartire

Dopo giorni di convalescenza, Elisabetta ha terminato il periodo di riposo a casa ed è pronta a tornare sotto i riflettori. In un post su Instagram, ha condiviso il suo stato d’animo, rivelando come il forte stress legato alla partenza di Nathan Falco per un college di lusso in Svizzera, unito agli impegni lavorativi, l’abbiano costretta a rallentare. “Non avevo messo in conto di trascorrere giornate dentro e fuori dagli ospedali per non mancare agli impegni lavorativi presi da tempo”, ha confessato.

Ma ora, piano piano, le cose stanno migliorando, e la showgirl è già tornata al lavoro sul set di Questione di stile. “Primo giorno, si torna a lavorare, ma con tranquillità”, ha dichiarato. Anche se la ripresa è lenta, Elisabetta sembra decisa a riprendere le redini della sua vita, pur mantenendo un ritmo più rilassato per non compromettere ulteriormente la sua salute.