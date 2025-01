Elisabetta Gregoraci in tv anche nel 2025: condurrà un programma in prima serata

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Il futuro di Elisabetta Gregoraci è in Rai. Anche nel 2025 la soubrette di Soverato sarà protagonista sulla tv di Stato. Dopo Questioni di stile in seconda serata, l’ex moglie di Flavio Briatore tornerà in prima serata su Rai2. La conduttrice calabrese sarà di nuovo al timone di Mad in Italy, spin off di Made in Sud, comedy show che EliGreg ha condotto per svariati anni in passato.

Elisabetta Gregoraci torna a condurre Mad in Italy su Rai2

Nel nuovo anno Elisabetta Gregoraci tornerà protagonista della prima serata Rai. La conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore, reduce dagli ascolti tv non proprio esaltanti di Questioni di stile, sarà di nuovo al timone di Mad in Italy spin-off del più famoso Made in Sud. A farlo sapere è Dagospia, che anticipa che ad affiancarla sarà il duo comico formato da Gigi e Ross e un cast completamente rinnovato.

“Nuovo impegno professionale per Elisabetta Gregoraci su Rai2. Dopo il flop di ascolti di Questioni di stile, – fa sapere il portale – l’ex signora Briatore sarà promossa in prime time. In primavera tornerà alla conduzione di Mad in Italy, spin off del più noto Made in Sud, con il duo comico Gigi e Ross e un cast rinnovato”. Per ora non c’è ancora una data ufficiale d’inizio.

Elisabetta Gregoraci è pronta dunque a riprendere con l’intrattenimento comico, genere che piace particolarmente alla 44enne. “Sono felice di far divertire le persone, di far sorridere, di regalare tre ore di allegria. ho fatto per tanti anni programmi con i comici e ho imparato sul campo”, aveva dichiarato in un’intervista qualche tempo fa.

EliGreg ha già condotto Mad in Italy nel 2024: la trasmissione è una sorta di versione “allargata” e più inclusiva del suo predecessore Made in Sud, visto che apre le porte dell’Auditorium del Centro di Produzione Tv Rai di Napoli (da cui il programma va in onda) a comici provenienti da tutta Italia.

Un format all’insegna degli sketch, delle gag, dei monologhi, delle risate, dello spettacolo e della musica, caratterizzate anche e soprattutto dalla grande interazione tra il cast, la scenografia e l’orchestra. La prima edizione di Mad in Italy ha ottenuto una media di 805mila spettatori a puntata con il 4,78% di share.

Il momento d’oro di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un momento davvero magico. Non solo lavorativo, vista la sua nuova promozione in televisione, ma anche personale. Archiviato il giovane imprenditore Giulio Fratini, la soubrette ha ora un nuovo compagno – Thomas Talin – che però non ha ancora presentato pubblicamente a fan e curiosi.

Un amore sbocciato solo da qualche mese ma a quanto pare già molto importante per la Gregoraci che, nonostante tutto, resta sempre vicina all’ex marito Flavo Briatore, dal quale quattordici anni fa ha avuto il figlio Nathan Falco.

Di recente si è parlato di una presunta maretta tra i due ex coniugi per via del nuovo amore della Gregoraci ma i due si sono riavvicinati durante le festività natalizie, complice una vacanza in Kenya, dove Briatore possiede un resort di lusso. L’ex coppia si è mostrata ancora una volta unita e affiatata.