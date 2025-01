Elisabetta Gregoraci fa sul serio con Thomas Talin: a Capodanno una dolce sorpresa

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Non sarà solo un’avventura tra Elisabetta Gregoraci e Thomas Talin. Insieme da qualche mese la coppia fa giù sul serio e la soubrette di Soverato sembra molto coinvolta in questa nuova relazione, arrivata dopo alcune delusioni amorose (prima Francesco Bettuzzi, poi Giulio Fratini, senza dimenticare il matrimonio finito con Flavio Briatore).

Al momento Eli non ha ancora ufficializzato la liaison sui social, forse per questioni di riservatezza e scaramanzia, ma stando alle ultime indiscrezioni sarebbero già arrivate le presentazioni in famiglia e a Capodanno la conduttrice avrebbe ricevuto una dolce sorpresa.

Elisabetta Gregoraci ha conosciuto la famiglia di Thomas Talin

Stando a quanto scrive Dagospia, Elisabetta Gregoraci avrebbe trascorso il periodo festivo tra Flavio Briatore e il nuovo compagno Thomas Talin. Con l’ex marito Natale in Kenya, dove la 44enne ha sfoggiato bikini sensuali, e poi Capodanno sulla neve dove sembra abbia incontrato la famiglia della sua dolce metà. I parenti di Thomas, ed in particolare il padre, l’avrebbero subito accolta a braccia aperte.

“Elisabetta Gregoraci ha passato le vacanze dividendosi tra l’ex marito Flavio Briatore e il baby fidanzato (16 anni più giovane, ndr) Tomas Talin che l’ha già presentata in famiglia”, fa sapere il portale di Roberto D’Agostino. E a quanto pare, “il padre del ragazzo e titolare di un’agenzia immobiliare, ne é rimasto entusiasta e a Saint Moritz ha organizzato una festa tutta per loro. Davanti a tutti, a Capodanno, la Gregoraci e baby Talin si sono baciati appassionatamente”.

Insomma il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Thomas Talin, sbocciato dopo la fine del lungo legame con Giulio Fratini sembra aver spiccato il volo e chissà che non ci siano all’orizzonte progetti più importanti come un secondo matrimonio e un altro figlio. La stessa Gregoraci non ha mai nascosto la voglia di diventare di nuovo mamma dopo Nathan Falco anche se questo sogno non è si è mai concretizzato. Almeno fino ad oggi.

Chi è Thomas Talin

Classe 1996, Thomas Talin è un giovane imprenditore. È figlio di Fabio Talin, ex pilota che nel 1998 ha fondato una società che si occupa di imballaggio bagagli e che è attiva in tutto il mondo. Si tratta della TrueStar, un Airport Retailer che offre un servizio di avvolgimento, tracciamento bagagli, soluzioni al comfort e alla sicurezza di chi viaggia in aereo. Un’idea di successo che ha permesso all’uomo di allargare il suo giro di affari diventando così un imprenditore affermato.

Possiede infatti una real estate a St.Moritz, alla quale lavora Thomas, che si divide dunque per lavoro tra l’Italia e la Svizzera. Anche Fabio, come il figlio Thomas, è finito al centro del gossip qualche tempo fa: per tre anni ha amato Patrizia Bonetti, modella ed ex concorrente prima del Grande Fratello di Barbara D’Urso e poi de L’Isola dei Famosi. Oggi i due non stanno più insieme. Talin senior è molto amico di Paolo Berlusconi.

Per amore di Thomas, Elisabetta Gregoraci fa spesso tappa in Svizzera. La showgirl continua però a vivere a Montecarlo per il bene del figlio Nathan Falco mentre i suoi impegni di lavoro la portano tra Milano, Roma e Napoli (nel 2025 tornerà a condurre il programma comico Mad in Italy).