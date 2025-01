Alessia Marcuzzi, salta il suo nuovo programma tv: i motivi

"Surprise Surprise", programma affidato ad Alessia Marcuzzi, non andrà in onda: a deciderlo, la stessa conduttrice

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Luci e ombre nella vita professionale di Alessia Marcuzzi. Qualche giorno fa la bionda showgirl aveva festeggiato il ruolo di co-conduttrice al prossimo Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti, ma il suo futuro in Rai non appare luminoso: il programma Surprise Surprise, che doveva essere affidato a lei, è stato improvvisamente cancellato. E le motivazioni sono molto singolari.

Surprise Surprise, salta il nuovo show di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è una conduttrice molto apprezzata, ma dopo il suo passaggio in Rai non sembra ancora aver ancora trovato la sua dimensione. Reduce dall’esperienza di giudice a Tale e Quale show, avrà la possibilità di realizzare uno dei suoi sogni salendo sul palco dell’Ariston come co-presentatrice di Carlo Conti, anche se il suo futuro sul piccolo schermo appare al momento molto incerto. Stando a quanto riporta Dagospia, infatti, il suo prossimo show sarebbe stato improvvisamente cancellato: “Surprise, Surprise, il format originale di “Carramba con sorpresa”, era pronto a sbarcare su Rai2. Prodotto da Fremantle, condotto da Alessia Marcuzzi e la data di partenza era già stata ufficializzata: lunedì 10 marzo” scrive Giuseppe Candela.

La decisione, tuttavia, non sarebbe imputabile all’azienda di Viale Mazzini, ma alla stessa Alessia: “Negli ultimi giorni il progetto sarebbe saltato, la Marcuzzi vorrebbe evitare il folle paragone con Raffaella Carrà e il suo titolo iconico, un programma di non facile realizzazione, per questo si starebbe cercando un titolo alternativo da proporre sempre in primavera su Rai2″ scrive il giornalista. Insomma, la conduttrice non vorrebbe essere stritolata dal confronto con l’indimenticabile Raffaella Carrà, e preferirebbe quindi legare il suo nome ad un altro tipo di show.

Le ultime avventure in tv di Alessia

Alessia Marcuzzi, per anni uno dei volti di punta di Mediaset, ha sorpreso tutti nel 2023 firmando un contratto con la Rai: “Volevo concedermi la possibilità di condurre i programmi che mi piacciono, non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi” aveva spiegato al Corriere della Sera.

Le sue ultime esperienze sulla televisione pubblica, tuttavia, non sono sembrate all’altezza del suo curriculum: in Tale e Quale show è stata uno dei giudici, accanto a Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ma il ruolo non le ha probabilmente permesso di esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Il suo Boomerissima, invece, non è stato confermato per una nuova stagione a causa degli ascolti non proprio esaltanti.

Il riscatto per Alessia potrebbe tuttavia arrivare in un luogo a lei molto caro: il palco dell’Ariston. Carlo Conti l’ha voluta infatti come sua co-conduttrice nella quinta puntata della kermesse accanto ad Alessandro Cattelan, accettando la sua auto-candidatura: “Visto che gli ultimi due anni ho fatto il Festival al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio” aveva dichiarato la Marcuzzi. Un appello che non è rimasto inascoltato e che potrebbe, chissà, proiettarla in una nuova fase della sua carriera.