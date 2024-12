Fonte: IPA Diletta Leotta e Loris Karius

Ci troviamo in piena atmosfera natalizia ma Diletta Leotta ha sorpreso i suoi sostenitori social con dei nuovi scatti in bikini, direttamente dalle spiagge di Miami, dove si trova in vacanza con il marito Loris Karius. La conduttrice televisiva e il consorte, infatti, dopo le insistenti indiscrezioni su una loro presunta crisi, sono volati oltreoceano e da lì hanno smentito ogni voce sulla loro relazione amorosa, condividendo delle foto in cui sembrano più innamorati che mai.

Diletta Leotta, la vacanza romantica in Florida

Diletta Leotta e Loris Karius hanno deciso di convolare a nozze dopo una conoscenza di quasi due anni e la nascita, ad agosto 2023, della loro piccola Aria. Il favoloso matrimonio della conduttrice televisiva e del calciatore è stato celebrato nel mese di giugno alle Isole Eolie alla presenza di amici e parenti, tra cui molti volti noti, come Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis.

Ma, dopo un’estate da sogno vissuta sempre in tre con la loro piccolina, tra Diletta Leotta e Loris Karius sembrava fosse arrivato un momento complicato. Secondo le ultime indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, infatti, il calciatore avrebbe chiesto alla moglie una pausa di riflessione, dopo aver trovato dei messaggi che lei si era scambiata con un altro uomo.

Adesso, però, le voci di crisi sembrano completamente smentite visto che i due si sono mostrati innamoratissimi sui social networks. Diletta Leotta, infatti, ha condiviso una raccolta di foto da Miami, dove si trova in vacanza con il marito e tra i diversi le scatti se ne trova una in cui i due si scambiano un tenero bacio. In un’altra, invece, la conduttrice televisiva e il calciatore sorridono felici all’obiettivo, insieme a un’altra coppia di amici. Sembra rientrata, quindi, ogni presunta crisi tra di loro.

Diletta Leotta, il bikini color oro

Diletta Leotta ha raccontato con degli scatti social il suo viaggio a Miami con il marito, mostrandosi con un bikini dicembrino in un colore perfetto per il periodo festivo. Per le sue vacanze in Florida, infatti, la conduttrice televisiva ha scelto un costume a due pezzi color oro in velluto. Nella parte inferiore, il capo d’abbigliamento da mare era arricchito da due cerchi dorati metallici, mentre il reggiseno del completo non presentava bretelle e aveva un altro tondo centrale.

Diletta Leotta ha completato il suo look da spiaggia con un paio d’occhiali con montatura bianca, dal design allungato e con delle lenti ambrate.

Negli altri scatti, condivisi dalla presentatrice, si vede anche un altro look molto seducente, da lei indossato di recente. Si tratta di un completo, composto da top corto e gonna lunga in un tessuto a tramatura scozzese, nelle tinte del bianco e del nero. Quest’ultimo capo d’abbigliamento aveva un profondo spacco sulla gamba destra, che arrivava quasi fino al fianco della conduttrice televisiva, ed era chiuso, in parte, da delle fibbie in pelle lucida.

Le foto di Diletta Leotta hanno raccolto il favore di buona parte dei suoi sostenitori, che hanno lasciato dei commenti positivi sotto la sua galleria di foto: “Pazzesca” e “Ma che meraviglia”.