Frasi per augurare buona Pasqua, le più belle da dedicare ai tuoi cari

La primavera è alle porte, e con essa anche la Pasqua: questo è un periodo di rinascita e rinnovamento, caratterizzato da colori e profumi inebrianti che la natura finalmente torna a sprigionare dopo un lungo inverno. È tempo di spiritualità e riflessione, ma anche di giornate bellissime trascorse nel caldo abbraccio della famiglia, tra dolci tradizioni che ti allietano sin da quando eri bambina.

Nelle settimane di Quaresima, l’atmosfera si fa sempre più frizzante: dal dolce cinguettio degli uccellini ai bellissimi fiori che spuntano tra i prati, tutto sembra ricordarti che è quasi tempo di festa. E per i più piccini, si avvicina il momento di scartare le uova di cioccolato. Insomma: è una vera magia. Su DiLei abbiamo raccolto le più toccanti frasi sulla Pasqua, che puoi dedicare alle persone a te più care per degli auguri davvero speciali.

Auguri di buona Pasqua: le frasi

Vuoi fare degli auguri originali e divertenti alle persone che ami? Non ti resta che sbirciare tra le frasi che abbiamo selezionato per te: scegli quella che ti piace di più e ricopiala a mano su un bigliettino coloratissimo (o sui tuoi profili social, per degli auguri al passo con i tempi). Sicuramente sorprenderai tutti.

Buona Pasqua! Goditi questo giorno speciale.

Lo spirito della Pasqua riguarda la speranza, l’amore e la vita gioiosa. Che tu possa avere una giornata benedetta!

Conoscere qualcuno di speciale come te aggiunge un po’ di gioia in più alla Pasqua.

Ti auguro una stagione piena di pace, gioia e bel tempo. Buona Pasqua!

È tempo di celebrare il Suo miracolo più grande di tutti. Buona Pasqua!

Oggi una colomba bianca vola in alto nel cielo, porta la pace in tutti i cuori. Auguri di buona Pasqua a tutti voi.

Ti auguro tutto l’amore e la felicità che solo la Pasqua può portare. Festeggia gioiosamente con la tua famiglia!

Possa la tua Pasqua essere piena di cioccolato, coniglietti e uova.

Spero che la tua Pasqua sia straordinaria come te. Buona Pasqua!

Che tu possa goderti questa giornata circondato da amici, famiglia e tanto cioccolato!

Il mio coniglietto di cioccolato è più grande del tuo. Buona Pasqua!

Possa questa Pasqua riempire il tuo cuore di amore, pace e gioia. Che rimanga con te per sempre!

Che tu possa goderti al massimo questa occasione di celebrazione. Ti auguro una buona domenica di Pasqua.

Spero che la tua Pasqua sia dolce come un coniglietto di cioccolato.

Frasi sulla Pasqua, le più belle

La Pasqua non è solamente il risveglio della natura che si apre alla primavera, ma anche un bellissimo momento da trascorrere con amici e parenti, concedendosi ore liete a tavola e il calore delle persone amate. Ecco alcune frasi profonde e dolcissime che richiamano appieno il significato della Pasqua.

La primissima Pasqua ci ha insegnato questo: che la vita non finisce mai e l’amore non muore mai. (Kate McGahan)

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca)

È quando apri un uovo di cioccolato di Pasqua che emergono i sorrisi. (Anthony T. Hicks)

Il grande dono della Pasqua è la speranza. (Basil Hume)

Se per una volta cancellassimo l’odio, se abbracciassimo con l’anima ogni colore e religione, se alzassimo bandiera bianca davanti ad ogni provocazione se guardassimo oltre al buio dell’egoismo, potremmo vivere appieno il vero senso della Pasqua, che è fatto di pace e serenità. (Silvana Stremiz)

La Pasqua vuole essere un simbolo di speranza, rinnovamento e nuova vita. (Janine di Giovanni)

Vi ricordo che è il mattino di Pasqua e la vita, l’amore e la pace sono tutti appena nati. (Alice Freeman Palmer)

Anche il sole stamane è arrivato per tempo, anzi con un leggero anticipo. Anche io mi sento buono, più buono del solito. Siamo tutti un po’ angeli, oggi, mi pare quasi di volare, leggero come sono. Esco di casa canticchiando, voglio bene a tutti. (Cesare Zavattini)

Non ci sarebbe Natale se non ci fosse Pasqua. (Gordon P. Hinckley)

Le uova di Pasqua simboleggiano la nostra capacità di uscire dal guscio protettivo durissimo di cui ci siamo circondati, che limita i nostri pensieri e le nostre convinzioni. Mentre apriamo i nostri cuori e le nostre menti, scopriamo una trasformazione verso nuovi pensieri e convinzioni che migliorano la vita. (Siobhan Shaw)

La Pasqua è molto importante per me: è una seconda possibilità. (Reba McEntire)

Il giorno di Pasqua il velo tra il tempo e l’eternità si assottiglia fino a diventare sottile. (Douglas Horton)

Oggi non c’è dubbio che tutto ciò che è negativo è stato cancellato, la positività aumenta. La mente e l’anima sono così felici insieme, quindi ti auguro una Pasqua lieta. (Rupali Mitra)

Frasi sulla Pasqua degli scrittori

Tantissimi scrittori famosi hanno condiviso pensieri riflessivi e bellissimi sulla Pasqua, sui momenti che la precedono e sul calore che la circonda. Ne abbiamo raccolti alcuni dei più dolci, che sicuramente ti regaleranno un’emozione: dedicali alle persone che ami, per festeggiare in compagnia questa rinascita.

La Pasqua è gioia, speranza, amore e rinnovamento. La Pasqua è la prova che si può ricominciare. (Richelle Goodrich)

Se la Pasqua ci dice qualcosa oggi, dice questo: puoi mettere la verità in una tomba ma non ci rimarrà. (Clarence W. Hall)

Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita. (Susanna Tamaro)

La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza della nuova vita. (Samuel Dickey Gordon)

Pasqua è il simbolo del rinnovamento, della gioia e della rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. (Stephen Littleword)

Era la domenica di Pasqua. Gli alberi in piena fioritura riempivano tutta l’aria di profumo e di gioia. (Henry Wadsworth Longfellow)

Pasqua è arrivata quando la Speranza in persona ha sorpreso il mondo intero venendo avanti dal futuro al presente. (Nicholas Thomas Wright)

E con un ramo di mandorlo in fiore, a le finestre batto e dico: “Aprite! Cristo è risorto e germinan le vite nuove e ritorna con l’april l’amore. Amatevi tra voi pei dolci e belli sogni ch’oggi fioriscon sulla terra, uomini della penna e della guerra, uomini della vanga e dei martelli. Aprite i cuori. In essi irrompa intera di questo dì l’eterna giovinezza”. Io passo e canto che la vita è bellezza. Passa e canta con me la primavera. (Ada Negri)

Oggi viviamo nell’atroce silenzio del sabato. Nel silenzio del sepolcro abitato. In quale secolo spunterà, sul sepolcro vuoto, l’alba della Domenica di Pasqua? (Nicolás Gómez Dávila)

La Pasqua non è mai meritata. (Jan Karon)

Ora un po’ di speranza. È la domenica di Pasqua. La giornata che di solito si trascorre con la famiglia e gli amici. (Johnny Corn)

Per molti, questo giorno di Pasqua simboleggia la rinascita. È solo un giorno all’anno, però? Non credo. Ogni giorno possiamo scegliere in cosa riporre la nostra fede. (Charles Glassman)

Pasqua è… partecipare al canto degli uccellini, vedere un’alba mattutina, annusare narcisi gialli, aprire porte e finestre, saltellare tra i prati, coccolare i neonati, sperare, credere, ravvivare la vita trascorsa, inspirare aria fresca, cospargere i semi lungo i solchi, scavare nel fango. La Pasqua è il primo assaggio di primavera dell’anima. (Richelle Goodrich)

Frasi sulla Pasqua per bambini

Anche i più piccini amano la Pasqua, e non solo per le uova di cioccolato. Vuoi festeggiare con i tuoi bimbi? Ecco alcune divertentissime filastrocche che puoi mandare a memoria assieme ai tuoi figli, per fare una sorpresa dolcissima alla famiglia.

Ho visto, a Pasqua, sbarcare

Dall’uovo di cioccolato

Un pulcino marziano.

Di certo il comandante

Di quell’uovo volante

Di zucchero e cacao

Con la zampa ha fatto ciao.

E il gatto, per la sorpresa,

Non ha detto neanche miao.

(Il pulcino marziano, Gianni Rodari)

A risvegliare i fiori del frutteto e del prato.

Poi bussa d’ogni nido alla porta piccina:

“Su, cinguettate, presto: è festa stamattina”.

Alle campane dona il raggio più lucente

E prega: “Sorelline, chiamate tanta gente!”

Chiede mammina rondine: “Che succede laggiù?”

Cantano i bimbi in coro: “È risorto Gesù!”

Ogni bimbo ha nel cuore un fiore ed un sorriso;

Gesù tutto contento li porta in Paradiso.

(Pasqua, Luisa Nason)

E dice: “Lieta Pasqua a tutti voi”.

Ecco Gesù col suo bel capo biondo,

E dice: “Il vostro cuore sia giocondo”.

Regni fra voi per sempre tanto amore!

È questo il dolce augurio del mio cuore.

(Una letterina di Pasqua, Lea Maggiulli Bartorelli)

Che squillano vicine,

Che ronzano lontane?

È un inno senza fine

Or d’oro, ora d’argento

Nell’ombre mattutine.

(Resurrezione, Giovanni Pascoli)

Diventa ruscello che ha fretta

E tutta la terra ne beve

Per fare più fresca un’erbetta

Che trema per nulla, stupita,

Che sia così bella la vita.

Dal chiuso spalanca il cancello

Ed esce, col gregge, il pastore

Che porta sul collo un agnello,

Figura di nostro Signore.

La Pasqua di Cristo si sente

Nell’aria del giorno imminente.

(Aria di Pasqua, Renzo Pezzani)

Restano stupefatti:

Musico è il campanaro.

Il giacinto si sente

Il riso sulla bocca:

Gioiscono le mente,

La vigna immusonita,

Tanto è bello il concerto

Che ritorna alla vita.

E il bambinetto balla

Tutto vestito a festa

Tra un fiore e una farfalla.

(Campane di Pasqua, Lina Carpanini)

Frasi divertenti sulla Pasqua

Se ami ridere e divertire i tuoi amici, non c’è niente di meglio che una bella battuta per fare gli auguri di buona Pasqua. Abbiamo trovato alcune frasi divertentissime che, a modo loro, riescono a racchiudere lo spirito di queste festività con un tocco di ironia. Scegli quelle che senti più tue, e condividi una risata con i tuoi cari.

Credo ancora in Babbo Natale, nel coniglietto pasquale, nella fatina dei denti e nel vero amore. Non provare nemmeno a dirmi diversamente. (Dolly Parton)

Perché non fanno cavalli di cioccolato per Pasqua con la pancia piena di orsetti gommosi? Educativo e dolce! (Neil Leckman)

Mia mamma era solita dire che la Pasqua greca cadeva più tardi, perché così le cose costavano meno. (Amy Sedaris)

La Pasqua è il momento in cui ti vesti bene, appari al meglio e vai a caccia di caramelle. È Halloween al contrario. (Melanie White)

Tutto ciò di cui ho davvero bisogno è amore, ma un po’ di cioccolato ogni tanto non fa male! (Lucy Van Pelt)

La Pasqua è una grandissima rottura di uova. (Andrea G. Pinketts)

Mio padre era molto tirchio. Ogni Pasqua indossavamo gli stessi vestiti, ma lui ci portava in una chiesa diversa. (AJ Jamal)

Sto aspettando il coniglio di Pasqua. Quando arriva con un aspetto così soffice e carino, con il suo cesto di uova di Pasqua… BANG! Stufato di coniglio pasquale. (Warren Foster)

Non mi interessa davvero quello che la gente dice ai bambini: quando credi in Babbo Natale, nel coniglietto pasquale e nella fatina dei denti, un’altra bugia non fa male. (Julie Burchill)

Frasi religiose sulla Pasqua

La Pasqua ha un profondo significato religioso: è il momento della risurrezione di Gesù, che è tornato per noi e ha salvato l’umanità dal peccato. Per i credenti, questo è un giorno lieto che non si può proprio fare a meno di celebrare. Ecco alcune citazioni famose che ricordano il significato spirituale di questa festa.