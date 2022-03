6 Lavoretti di Pasqua, facili da fare a tutte le età

Mamma Blogger, stop. Annata 1977, stop. Razza Caucasica, come direbbero in un poliziesco americano, stop. Status pro-tempore molto incasinata, stop.

“Mamma, facciamo dei lavoretti di Pasqua, facili facili?” avete mai sentito questa domanda retorica echeggiare nei vostri soggiorni? Con l’avvicinarsi di Pasqua, un po’ come è per il Natale, noi mamme veniamo richiamate all’ordine, per cimentarci in attività creative con i nostri bambini. Sappiamo che non c’è un Giovanni Muciaccia, il conduttore del famoso Art Attack, in ognuna di noi, per questo, qui abbiamo selezionato sei lavoretti di Pasqua facili da fare. Si tratta di attività creative che non richiedono grandi capacità manuali, per questo sono adatte anche ai più piccoli. In questo modo, qualora i nostri figli dovessero chiederci aiuto, potremo intervenire con la nonchalance di un’ abile artista. Ovviamente come per i lavoretti per la festa della mamma, quelli di Natale e tutti gli altri, l’aiuto dei papà e di ogni altro adulto è prezioso.

I lavoretti di Pasqua facili da fare, che vedremo a breve, sono tutti da personalizzare con materiali e piccoli accessori che abbiamo in casa o che sono facilmente reperibili nelle piccole botteghe dedicate al bricolage, le cartolerie, o le grandi catene che hanno un po’ di tutto. Se siamo sostenitrici e sostenitori del riciclo creativo, infine, non ci mancheranno ulteriori dettagli da inserire, per arricchire la nostra opera d’arte!

Lavoretti di Pasqua facili da fare: consigli

Siete pronte e pronti a buttarvi tra tanta carta, forbici, colla e colori? Prima di leggere le diverse proposte per i lavoretti pasquali adatti anche ai piccoli, qualche consiglio. Ogni attività creativa fatta con i bambini, indipendentemente dall’età e da chi l’abbia proposta, va fatta con leggerezza ed allegria. Non è importante il prodotto finale ma il tempo dedicato ai bimbi. Non facciamoli entrare in crisi, se il risultato fosse distante da quello sperato o se, essendo frettolosi, non terminano nel modo corretto l’attività. Soprattutto, mettiamoci accanto a loro quando sappiamo di avere qualche ora a disposizione, per evitare che la nostra attenzione intermittente possa creare nervosismi o rimbrotti. Mettiamo le cose in chiaro: dopo avere terminato i lavoretti di Pasqua, probabilmente, si dovranno rimettere a posto gli oggetti utilizzati, il materiale di scarto, anticipiamo ai piccoli che collaboreremo tutti anche nel mettere in ordine. Inoltre, facciamo chiarezza anche sul fattore tempo: se il pomeriggio verrà impegnato tra cartoncini colorati e glitter, potrebbe non essere più possibile vedere un cartone animato, giocare o andare al parco. Anche se si tratta di un tempo ludico da passare insieme, a fine lavoro, i bambini potrebbero aspettarsi la solita routine e fare qualche capriccio, per cui è raccomandabile essere trasparenti prima di iniziare. Ultimo consiglio pratico per i lavoretti: conviene sempre fare uno schizzo di quello che vorremo realizzare, ripassando a mente tutti gli elementi decorativi che abbiamo o che vorremmo usare. Questo ci permetterà di non trovarci, a lavoro iniziato, sprovvisti di idee o confusi sul procedere.

Lavoretti di Pasqua a tema coniglietti

I coniglietti, a Pasqua, sono dominanti quanto le uova. I lavoretti che li vedono protagonisti sono moltissimi. Facili da fare, per abbellire i vari angoli della casa, ecco qualche proposta pasquale dalla manualità semplice, a prova di bambini piccolini.

Coniglietti con rotoli di carta igienica

Coniglietti con barattolini di omogeneizzati

Coniglietti con vasetti di terracotta

Coniglietti con rotoli di carta igienica

I coniglietti riprodotti con i rotoli di carta igienica sono certamente i più conosciuti. Tra i lavoretti pasquali facili da fare, essi sono sul podio. Sempre belli, permettono di sbizzarrirsi fra tante versioni. Ora vedremo la realizzazione più semplice, ma se noi ed i nostri ragazzi vogliamo cimentarci, possiamo arricchire e raffinare i nostri coniglietti pasquali, in modo da utilizzarli come segna posto, per il pranzo di Pasqua.

Occorrente:

rotoli di carta igienica

tempere

cartoncini di diversi colori

pennarelli

forbici e colla

Realizzazione: prendere dei rotoli di carta igienica, possibilmente senza disegni e, con le tempere, colorare tutta la parte esterna. Mentre si attende che il colore si asciughi del tutto, ritagliare le sagome delle orecchie e delle zampette del coniglietto, dal cartoncino colorato scelto. Una volta che il rotolo sia ben asciutto e dopo aver verificato che sia colorato in modo omogeneo, con un pennarello, disegnare occhi e baffi del coniglio. Con la colla a stick, applicare le orecchie e le zampette. Occhi, baffi e naso del coniglio possono essere anche acquistati ed essere applicati con la colla, qualora la manualità del bambino, per la sua età, fosse molto limitata.

Coniglietti con barattolini di omogeneizzati

Se abbiamo un bebè in casa, un bambino piccolo in fase di svezzamento, i vasetti saranno tra gli oggetti dominanti della nostra cucina. Non a caso, con i vasetti degli omogeneizzati, si fa un po’ di tutto, c’è chi li usa anche per creare delle piccole bomboniere, o li decora come segnaposto.

Occorrente:

vasetti di omogenizzato

tempera

feltro o cartoncini colorati

occhietti

pompon od ovatta colorata

forbici e colla

Realizzazione: versare nel vasetto il colore a tempera, chiudere bene con il tappo, e scuotere. Riprovare, fino a quando il colore non avrà ricoperto per bene l’interno del barattolo. Ritagliare il feltro o i cartoncini colorati, in modo da riprodurre orecchie e baffi. Con la colla, applicare gli occhietti acquistati ed il pompon, in alternativa l’ovatta colorata, per riprodurre il naso. Infine, applicare orecchie e baffi ritagliati.

Coniglietti con vasetti di terracotta

Si tratta di un lavoretto pasquale molto semplice, spesso lo fanno anche nei nidi, che ha lo scopo di ricreare un simpatico contenitore per riporre i classici ovetti di cioccolata. Il lavoretto, nella versione più classica, è realizzato con piccoli vasetti di terracotta ma, se non ne avessimo, possiamo usare anche dei barattoli di vetro o di latta o, addirittura, un semplice bicchiere di carta. L’occorrente cambia leggermente in base alla versione scelta, mentre la procedura rimane la medesima.

Occorrente:

vasetti

colori

ovatta

pompon od ovatta colorata

cartoncini colorati

cioccolatini

forbici e colla

Realizzazione: a seconda del tipo di vasetto, barattolo o bicchiere, usare il colore adatto per ricoprire tutto l’esterno. Una volta che il colore si asciughi, incollare gli occhietti del coniglio ed applicare un pompon o l’ovatta, per ricreare il naso. Con i cartoncini colorati, come visto in precedenza, tagliamo ed applichiamo baffi, zampe ed orecchie. Riempire, il vasetto pasquale con ovatta colorata o fili dall’effetto paglia, fino a pochi centimetri dal bordo. Infine, inserire i classici ovetti di cioccolata multicolore.

Lavoretti di Pasqua, a tema uova

Le uova pasquali, disegnate e colorate, sono essere stesse dei lavoretti. Le tre proposte seguenti, invece, sono attività che le vedono protagoniste in una veste diversa, con l’utilizzo della carta. Anche in questo caso, si tratta di tracce semplici per favorire nei lavoretti i bambini più piccoli ma, prendendone spunto, gli sviluppi e i risultati sono infiniti.

Festoni per la cameretta

Uova decorative per la porta

Albero di Pasqua

Festoni per la cameretta

Da mettere sopra il letto, sulla scrivania o applicati al vetro della finestra, i festoni pasquali con le uova sono un piccolo elemento decorativo semplice e simpatico! Possiamo usare diversi materiali per realizzarli, dal feltro al cartoncino colorato.

Occorrente:

cartoncini colorati

pennarelli

glitter

filo tipo spago

adesivo da parete

forbici e colla

Realizzazione: a mano libera o con l’aiuto di una formina, disegnare e ritagliare le sagome delle uova. Esse possono essere della stessa misura o diverse, a nostra discrezione, idem per la quantità di uova da produrre. Arricchire le stesse con pennarelli e glitter, per creare effetti differenti: disegnare, ad esempio, strisce, cerchi, quadretti e così via. Tagliamo lo spago in base alla lunghezza che desideriamo. Dopo aver accertato che il lavoro sulle sagome sia stato completato su entrambi i lati, foriamo le uova e inseriamole nello spago. Con l’adesivo da parete, attacchiamo il festone. Ripetere l’operazione tre/quattro volte, e attaccare i fili uno accanto all’altro.

Uova decorative per la porta

Questo lavoretto può arricchire la porta di casa, all’esterno, con effetto ghirlanda, oppure le pareti della stanza dei bambini.

Occorrente:

cartoncini colorati

fogli glitterati

lustrini e simili

tessuti di scarto

adesivo da parete

forbici e colla

Realizzazione: dopo aver deciso che cartoncino colorato usare, per riprodurre la sagoma di un grande uovo, procedere con disegnare e ritagliare il suo perimetro. Una volta terminato, disegniamo una riga, per dividere a metà l’uovo. Sulla parte superiore, a cascata, applichiamo i glitter o, se preferiamo, usiamo fogli glitterati. Sulla parte inferiore, invece, riproduciamo dei fiori. Per lo stelo, usiamo i tessuti, per la corolla le perline, per i petali, i cartoncini colorati. Dopo aver verificato che tutto rimanga ben fermo, e che l’uovo pasquale non perda i glitter, attaccare.

Albero di Pasqua

Se ne vedono sempre di più, anche ben fatti, ad abbellire le vetrine delle pasticcerie e dei vari negozi, non appena arriva la primavera. Possiamo riprodurlo anche noi, in modo più semplice, con l’aiuto di tutta la famiglia. Per i nostri alberelli di Pasqua vi proponiamo di utilizzare alcuni lavoretti fatti in precedenza. Il lavoro può essere fatto in più step.

Occorrente:

vasetto pasquale

sagome di ovetti

nastri colorati

rametti naturali

spugna per fiori

ovetti di cioccolato

forbici

Realizzazione: dopo aver decorato il nostro vasetto di terracotta, prendere la spugna ed inserirla all’interno. Infilare i rametti di varie dimensioni, in essa. Con l’aiuto delle forbici, forare le sagome degli ovetti decorati ed inserire i nastrini colorati. Infine, legarli ai rami. Una volta completato, mettere i cioccolati colorati, di varie dimensioni e colori sopra la spugna, in modo da ricoprirla totalmente.