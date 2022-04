Le uova di Pasqua più golose a cui non potrai rinunciare: scommettiamo?

La Pasqua si sta avvicinando, e con essa il momento più atteso della primavera: quello in cui ci si riunisce finalmente tutti insieme a tavola, per trascorrere le feste in famiglia assaporando qualche prelibatezza. Perché, si sa, il cibo è convivialità per eccellenza. Ma c’è qualcosa che rende questa ricorrenza così speciale, e che non può assolutamente mancare. Si, stiamo parlando proprio delle uova di Pasqua, una golosità a cui “cediamo” anche se ormai non siamo più bambini. Quale scegliere quest’anno? Vediamo le più originali, assolutamente irresistibili.

Uova di Pasqua, una prelibatezza senza età

I più piccini attendono con ansia la Pasqua per poter scartare l’uovo di cioccolato, assaporandone ogni piccolo morso e godendosi la sorpresa che vi trovano all’interno. È una tradizione, questa, che accomuna praticamente tutte le famiglie d’Italia. Ma anche oggi che siamo cresciuti non possiamo fare a meno di conservare in noi quel pizzico di smaliziato piacere davanti alle uova di Pasqua. E allora perché non approfittarne per rivivere le emozioni della nostra infanzia scegliendone uno che ci riporti indietro nel tempo?

Certo, nel corso degli anni è probabile che i nostri gusti siano cambiati e si siano fatti un pochino più raffinati. Al classico uovo al cioccolato al latte potremmo preferire qualcosa di più originale. Beh, oggigiorno c’è davvero l’imbarazzo della scelta: di uova di Pasqua ce ne sono tantissime, in grado di soddisfare tutti i palati – anche quelli più raffinati. Ne abbiamo selezionate alcune che coniugano una bontà unica all’elevata qualità degli ingredienti, scelti con cura per creare delle vere e proprie prelibatezze.

Le uova di Pasqua più golose

Una delle combinazioni vincenti, quando si parla di dessert, è senza dubbio quella tra cioccolato al latte e pistacchi: Lindt ne ha fatto il punto forte del suo buonissimo uovo di Pasqua in formato maxi, perfetto per tutta la famiglia. All’esterno è di finissimo cioccolato al latte, mentre all’interno ha ben due strati di Lindor al pistacchio. E non manca ovviamente una deliziosa sorpresa gioiello, disponibile in otto diverse versioni.

Uovo di Pasqua Lindt al pistacchio Delizioso doppio strato di Lindor al pistacchio, per un uovo formato famiglia

In fatto di cioccolato, Venchi è una vera garanzia. E il suo uovo di Pasqua è la sublimazione di oltre un secolo di grande impegno e dedizione: nasce sulla scia del Brutto ma Buono, un grande classico della tradizione piemontese rivisitato sotto forma di piccolo uovo. In questa versione, è realizzato con cioccolato fondente al 60% e croccanti nocciole del Piemonte IGP, impiegando solo ingredienti naturali e privo di conservanti.

E se siete curiosi di assaporare qualcosa di davvero speciale, non perdetevi l’uovo di Pasqua nella versione – sempre firmata Venchi – realizzata con delicato cioccolato bianco, mandorle, nocciole del Piemonte IGP e pistacchi salati. Il perfetto equilibrio tra gli ingredienti è alla base di un prodotto ricco di contrasti eccezionali, in grado di regalarvi una prelibatezza unica.

Offerta Uovo di Pasqua Venchi con pistacchi salati Il contrasto tra il dolce del cioccolato bianco e il salato dei pistacchi è pura magia

Dalla collaborazione tra Baci Perugina e Dolce&Gabbana, nascono due uova di Pasqua assolutamente da provare: vendute in coppia ad un prezzo straordinario, coniugano i sapori più tradizionali con un abbinamento innovativo, in grado di soddisfare proprio tutti. Il primo è una limited edition Amore e Passione, con nocciola e granella di lampone, mentre il secondo è realizzato con cioccolato fondente e granella di nocciole caramellata.

Offerta Uova di Pasqua Baci Perugina e Dolce&Gabbana Due uova limited edition, con ingredienti raffinati: per i palati più esigenti

Per gli amanti dei sapori più “importanti”, l’uovo di Pasqua After Eight è irrinunciabile: dolcissimo guscio di cioccolato fondente alla menta, in una confezione elegante perfetta per un regalo. Assieme all’uovo, è presente anche una confezione di cioccolatini realizzati con cioccolato fondente e morbido ripieno alla menta. Una vera esplosione di freschezza e sapore.

Offerta Uovo di Pasqua After Eight alla menta L'aroma fresco e pungente della menta incontra quello più sofisticato del cioccolato fondente: un capolavoro