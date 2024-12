Diletta Leotta, il marito Loris Karius “ha chiesto un periodo di stop”

Fonte: Getty Images Diletta Leotta e Loris Karius al FIFA Club World Cup

Diletta Leotta e Loris Karius ancora in crisi. Da tempo si parla di maretta tra la conduttrice e il portiere, che sono legati da appena due anni e sono convolati a nozze solo sei mesi fa. I diretti interessati hanno sempre preferito non chiarire pubblicamente la faccenda ma ora sono venuti a galla i presunti motivi che avrebbero creato una certa tensione nella coppia. A quanto pare lo sportivo tedesco, attualmente senza una squadra con cui giocare, avrebbe fatto una scoperta sulla moglie tutt’altro che gradevole.

Perché Diletta Leotta e Loris Karius sono in crisi

In questi giorni Diletta Leotta e Loris Karius sono volati a Miami. I due hanno approfittato dell’impegno della presentatrice ai sorteggi della FIFA Club World Cup per ritagliarsi qualche giorno di relax e magari ritrovare la serenità. Da mesi si vocifera di crisi tra i due ma mai nessuno ha svelato il vero motivo. Ora ci ha pensato il giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, che ha avuto modo di ascoltare una fonte molto vicina alla coppia.

“Karius ha scoperto i messaggi che la Leotta si era scambiata con un personaggio chiacchierato. – ha rivelato Parpiglia – E scoperto il carteggio avrebbe chiesto alla moglie un periodo di stop per riflettere sul loro rapporto”. E “a quel punto Diletta ritorna sui suoi passi perché ha sempre creduto nei valori della famiglia e soprattutto della “sua” famiglia che ha costruito assieme al compagno. Famiglia che si è coronata con l’arrivo della piccola Aria. Perché distruggere tutto questo? Meglio fermarsi e fare un passo indietro”.

“Così, approfittando della presentazione legata a FIFA Club World Cup, decide di staccarsi dal gruppo dei colleghi di DAZN e si concede una mini vacanza tra mare e cene insieme al suo compagno. – ha aggiunto Parpiglia postando alcune foto di Diletta e Karius, dove sembrano apparentemente sereni – Noi li abbiamo sorpresi proprio al mare, e tra i due sembra tornato il sereno… almeno per ora…”.

Crisi rientrata dunque: Diletta Leotta avrebbe fatto un passo indietro per il bene della sua famiglia. Loris Karius, che è attualmente rimasto senza squadra, si è trasferito a Milano per amore di Diletta e della loro bambina, Aria, nata un anno fa.

Diletta Leotta verso L’Isola dei Famosi

In attesa di capire se il suo rapporto con Loris Karius procederà nei prossimi mesi senza intoppi – o ci sarà un divorzio entro il 2025 come insinuato da Fabrizio Corona – Diletta Leotta resta in pole position per la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante il flop de La Talpa, Mediaset e in particolare Pier Silvio Berlusconi sarebbero rimasti soddisfatti del lavoro della 33enne siciliana.

E per questo sarebbero pronti a promuoverla al timone de L’Isola dei Famosi, dove Vladimir Luxuria dovrebbe tornare come opinionista dopo la conduzione dello scorso anno che non ha registrato ottimi ascolti.

Secondo qualcuno all‘Isola 2025 potrebbe esserci anche Loris Karius nelle vesti di naufrago. Sarà vero? Di sicuro il tedesco sta cercando di farsi largo in altri settori dopo il mondo del calcio. Nell’ultimo periodo, grazie anche alle innumerevoli opportunità che può offrire una città come Milano, si è dato da fare come modello e deejay.