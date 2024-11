Diletta Leotta verso L’Isola dei Famosi. E Gilles Rocca sbotta per la chiusura de La Talpa

Fonte: Mediaset Diletta Leotta

Il futuro di Diletta Leotta è nel mondo dell’intrattenimento. Sebbene La Talpa si sia rivelata un flop, con scarso appeal e pochi telespettatori, Mediaset vuole continuare a puntare sulla conduttrice siciliana, che ha esordito in tv prima come meteorina a Sky e poi si è fatta spazio nel complicato mondo del calcio. E ora pare pronta a conquistarsi un ruolo di primo piano nello spettacolo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Diletta sarebbe in lizza per condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che potrebbe avere un’opinionista a sorpresa.

Diletta Leotta nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi?

Diletta Leotta potrebbe essere la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi. La notizia circola da qualche tempo ma ora a rilanciarla è il giornalista Gabriele Parpiglia, che svela anche i nomi dei presunti opinionisti della prossima edizione del reality show. Pare che Mediaset voglia accanto a Diletta Vladimir Luxuria e Dario Maltese. Per l’ex parlamentare sarebbe una sorta di retrocessione visto che ha condotto il programma, senza successo, un anno fa.

Ma, senza ombra di dubbio, Vladi è perfetta nel ruolo di opinionista. In varie edizioni ha dimostrato di essere pungente e irriverente e potrebbe dare sicuramente un contributo prezioso alla Leotta che, al contrario, non ha molta esperienza nella tv generalista. Un “dettaglio” che è stato anche sottolineato da Marco Salvati, autore storico de La Talpa, che ha lavorato con Diletta nell’ultimo periodo.

Intervistato da 361 Lounge ha detto: “Diletta Leotta non è stata una decisione autoriale, ma una decisione aziendale. Al suo primo impegno come conduttrice di reality in prima serata su Canale 5 le hanno dato forse il reality più complesso in assoluto. Avendolo fatto anche in passato posso dire che Paola Perego lo faceva benissimo, ma aveva molto mestiere e la diretta la gestiva come una cosa sua. Diletta si è dovuta confrontare come tipo: devo fare l’esame della patente e mi fanno guidare la Ferrari. Deve prendere mano col mezzo. L’auricolare? Quello ce l’hanno tutti”.

Fonte: Mediaset

La Talpa chiude in anticipo, lo sfogo di Gilles Rocca

A causa dei bassi ascolti, Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo La Talpa. Lunedì 25 novembre andrà in onda una super puntata finale che ingloberà, in un montaggio serrato, anche la quinta e la sesta puntata. Il finale di lunedì darà spazio alle prove speciali e alle eliminazioni di tutte le ultime tre puntate, asciugando la parte del talk. Una scelta drastica che non è andata giù ad alcuni concorrenti ed in particolare a Gilles Rocca, il fonico diventato famoso grazie al Festival di Sanremo 2020 che ha partecipato a Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi e Tale e Quale Show.

“Per cambiare le cose bisogna avere coraggio, spesso ci si lamenta di quello che c’è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare. – ha scritto su Instagram – Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità. Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente solo per sentirsi più forti. Ma i mediocri resteranno tali, mentre i vincenti continueranno a vincere le proprie sfide”.

Lo sfogo di Gilles Rocca è stato condiviso da altri concorrenti del reality show, in particolare da Elisa Di Francisca e Andrea Preti. Quest’ultimo ha addirittura aggiunto: “Parole sante e costruttive, sosteneteci!”. Un appello che però è servito a ben poco, la decisione di Mediaset è irrevocabile: La Talpa chiude ufficialmente i battenti.