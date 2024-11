Tapiro per Diletta Leotta: perché si è scatenata la polemica sull’auricolare

Fonte: Ansa Diletta Leotta

Decimo Tapiro d’Oro per Diletta Leotta, ricevuto nel corso della puntata di Striscia la Notizia del 4 novembre, in merito alla polemica che si è scatenata sull’utilizzo dell’auricolare a La Talpa – Who is the Mole, dal 5 novembre su Canale5. A consegnare il Tapiro alla conduttrice è stato Valerio Staffelli, a cui ha spiegato il motivo per cui lo usa anche a DAZN. Nulla di teleguidato, come ipotizzato da alcuni.

Tapiro d’Oro per Diletta Leotta a Striscia la Notizia

Tutto è nato da uno scoop di Dagospia, il portale sempre beninformato di Roberto D’Agostino. Diletta Leotta usa gli auricolari a La Talpa – Who is the Mole? Ebbene sì, a confermarlo è stata lei stessa durante un’intervista al Corriere della Sera. “Questa storia dell’auricolare è bellissima, l’ho amata follemente, ma è una polemica sterile, non sanno cosa inventarsi per attaccarmi. L’auricolare è fondamentale in diretta, non sai chi sono gli ospiti che arrivano, ti avvisano in anticipo su quello che sta per succedere, aiuta a mantenere il ritmo serrato”, aveva spiegato, dicendo che viene usato in molti programmi, esattamente come il gobbo.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia

La polemica è iniziata, dunque, con un’indiscrezione di Dagospia: un autore avrebbe “telecomandato” a distanza la conduttrice con una “pioggia di suggerimenti”. Poteva, dunque, Striscia la Notizia farsi scappare la possibilità di consegnare il decimo Tapiro d’Oro alla conduttrice? Intercettata da Valerio Staffelli, anche in questo caso ha confermato l’uso dell’auricolare.

“Qualche volta lo abbiamo utilizzato perché era molto comodo per un programma registrato come fosse in diretta: è una sorta di gobbo elettronico. Inoltre, è difficilissimo parlare mentre qualcuno ti parla nell’orecchio”. E per quanto riguarda DAZN? Anche in quel caso usa l’auricolare? La risposta è affermativa, con quella vena ironica che da sempre caratterizza la Leotta. “Mi dicono di dirti ‘sì'”, ha risposto a Staffelli, fingendo di ricevere un suggerimento.

L’avventura a La Talpa

C’è grande attesa per la partenza de La Talpa, in onda stasera 5 novembre su Canale5 con la prima puntata. Numerose sono le indiscrezioni legate sull’episodio, come una voce giunta a Deianira Marzano, esperta di gossip, riguardo a una lite tra Andreas Muller e Veronica Peparini. Non solo, però, perché sarebbe avvenuto un altro litigio ancor più acceso. “A La Talpa si sono tirate i capelli! Tutto è iniziato per una discussione assurda su chi avesse più followers sui social. Sembrava quasi uno scherzo, ma le cose sono degenerate in un attimo, e la situazione è diventata surreale

Secondo le anticipazioni, in effetti, vedremo una puntata tra fuoco e fiamme. Pier Silvio Berlusconi ci aveva avvertiti: “Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un’edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale”. La conduttrice ha aggiunto che organizzare La Talpa è stato più difficile del suo matrimonio, ma che, alla fine, è pur sempre un’avventura che le sta dando molte soddisfazioni e divertimento. Molti contenuti sono stati creati solo ed esclusivamente per Mediaset Infinity: un esperimento voluto fortemente da Berlusconi per essere più attuali e avvicinarsi allo streaming.