Diletta Leotta pronta per La Talpa: “Non sanno cosa inventarsi per attaccarmi”

Fonte: IPA Diletta Leotta

È pronta a mettersi in gioco per la prima volta con un programma di intrattenimento, La Talpa, ma non si lascia intimidire dalle critiche che ormai la investono quotidianamente: Diletta Leotta si è raccontata al Corriere della Sera, con l’obiettivo di vincere di fronte a nuove sfide, nonostante gli haters siano sempre dietro l’angolo.

Diletta Leotta, la nuova sfida a La Talpa

“È la prima volta che mi confronto con il mondo della tv in chiaro, perché ho sempre lavorato per le piattaforme”: Diletta Leotta è pronta a confrontarsi con una nuova sfida, quella de La Talpa, che condurrà in prima serata su Canale 5 dal 5 novembre. Al Corriere della Sera la conduttrice ha spiegato di essere entusiasta per questa avventura: “Ho sempre desiderato misurarmi con l’intrattenimento, mi stimola, sono orgogliosa e piena di energie positive. Certo gli ascolti sono fondamentali, ma sono sicura che stiamo facendo un bel lavoro su questo progetto e sono soddisfatta, siamo instancabili e stachanovisti”.

Il confronto con la presentatrice storica del reality, Paola Perego, è inevitabile, tanto che c’è chi dice che avrebbe voluto essere al suo posto: “Non credo sia arrabbiata, lei è stata una padrona di casa incredibile, io la prendo come riferimento, per me è un onore. Anche se questa nuova Talpa è completamente diversa dalle edizioni precedenti sono comunque andata a riguardarmi le stagioni passate per vedere come si poneva lei”.

Le critiche degli haters

Quel che è certo è che non ha nessuna intenzione di lasciarsi intimidire dalle critiche, anche di chi dice che le vengano suggerite le domande tramite auricolare: “Questa storia dell’auricolare è bellissima, l’ho amata follemente, ma è una polemica sterile, non sanno cosa inventarsi per attaccarmi”. Perché l’auricolare “è fondamentale in diretta, non sai chi sono gli ospiti che arrivano, ti avvisano in anticipo su quello che sta per succedere, aiuta a mantenere il ritmo serrato”.

Diletta Leotta è consapevole del suo talento e della sua preparazione, che la portano a dare sempre il 100% nel suo lavoro, di qualunque cosa si occupi. E sui leoni da tastiera è pronta a dire la sua: “Lasciano il tempo che trovano, spesso sono gli stessi che poi incontri per strada e ti dicono che sei un fenomeno. Metto un muro e non mi lascio scalfire”.

La conduttrice, che lo scorso giugno è convolata a nozze con Loris Karius, al Corriere della Sera ha raccontato anche il suo rapporto con il corpo e la sua immagine: “Dalla bilancia sono poco ossessionata, solo durante la gravidanza perché il mio ginecologo mi obbligava a pesarmi. Dallo specchio di più, ma solo quando lavoro, perché ci tengo a essere super, in tiro, sempre wow. Spente le luci invece ho bisogno di stare comoda: nel quotidiano, poverino mio marito, gli tocca prendermi nature, in tuta e senza tacchi”.

Impossibile poi non parlare dei social: ogni post di Diletta Leotta è sempre inondato di commenti – molto spesso inopportuni – ma lei sembra ignorarli, condividendo i momenti più belli del suo lavoro e gli attimi preziosi con la sua famiglia. “Se ti esponi su Instagram, se stai davanti a una telecamera, un filo di narcisismo è inevitabile. E poi se non è troppo credo anche sia sano”.