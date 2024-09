Diletta Leotta, la tenera foto con la figlia: “Tornare da te è la cosa che amo di più”

Fonte: Getty Images Diletta Leotta, il tenero post su Instagram

Diletta Leotta sa bene come attirare l’attenzione sui social, e questa volta lo fa condividendo uno scatto intimo con la piccola Aria Rose, nata nell’agosto 2023. Accompagnata dalla frase “Tornare a casa da te è la cosa che amo di più”, la conduttrice ha immediatamente catturato l’interesse dei suoi follower. Non è la prima volta che Diletta utilizza Instagram per mostrare momenti della sua vita privata, ma ogni nuovo post sembra avere lo stesso effetto: una pioggia di commenti e like.

La figlia Aria Rose e il matrimonio con Loris Karius: una famiglia sotto i riflettori

Figlia dell’amore con il calciatore Loris Karius, Aria Rose è ormai una presenza costante nelle storie della conduttrice. Dopo la nascita della bambina, Diletta Leotta e Loris hanno deciso di sposarsi, celebrando le nozze a giugno 2024 in Sicilia. La luna di miele? Non sorprende che la coppia abbia scelto Ibiza, destinazione perfetta per conciliare relax e riflettori, senza mai separarsi dalla piccola.

Il colpo di fulmine: dall’incontro casuale al pancione

Nel 2022, durante una serata a Parigi, il destino ha voluto che Diletta Leotta e Loris Karius si incontrassero in un ristorante. La conduttrice, colpita subito dal fascino del calciatore, ha confidato alle sue amiche: “Ragazze, questo è l’uomo della mia vita”. Karius, meno romantico in quell’occasione, ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato che quell’incontro si trasformasse in una storia così importante.

Pochi mesi dopo, la coppia ha scoperto di aspettare una bambina, un evento che ha colto entrambi di sorpresa. Diletta ha descritto quel momento come “non preventivato”, spiegando di aver avuto bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà, ma felice di affrontare tutto insieme a Loris. Durante la gravidanza, Karius ha raccontato nel podcast di Diletta come stesse cercando di essere un partner di supporto, consapevole che il percorso non era sempre facile per lei.

Ora, con la nascita di Aria Rose, Diletta non smette di lodare il legame speciale che Loris ha creato con la loro figlia, definendolo un “papà stupendo” e mostrando sui social momenti teneri della loro vita familiare.

Rinvio a sorpresa: “La Talpa” slitta e lascia i fan senza parole

Se sui social va tutto a gonfie vele, nonostante i rumor su una crisi di coppia, sul fronte televisivo c’è qualche intoppo. Altri rumor riportati da diversi siti web riferiscono che La Talpa, il reality che avrebbe dovuto riportare Diletta in prima serata su Canale 5, sembrerebbe essere stato rinviato. Ancora non ci sono delle smentite o conferme ufficiali, ma i fan, che attendevano con ansia il ritorno del programma, dovranno pazientare ancora un po’. Lo show, inizialmente previsto per ottobre 2024, sembrerebbe essere stato rimandato a data da destinarsi. Che dire, una piccola delusione per chi sperava di vedere la conduttrice in una veste inedita, ma non tutto è perduto: il progetto potrebbe rispuntare nei prossimi mesi.

Nonostante il probabile rinvio del reality, Mediaset non sembra voler rinunciare al volto di Diletta. Si vocifera infatti di una sua possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi, un format che sicuramente le permetterebbe di mettere alla prova il suo talento anche in situazioni più dinamiche.

È possibile che il post di Diletta Leotta, in cui esprime la sua felicità di “tornare a casa” dalla figlia Aria Rose, possa essere visto come un modo per spostare l’attenzione dalle recenti delusioni lavorative.