Diletta Leotta e le paure sulla gravidanza: “Elisabetta Canalis mi aveva avvertita”

Lo scorso 16 agosto, proprio nel giorno del suo compleanno, Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta: la conduttrice di Dazn è tornata a parlare della sua gravidanza e della maternità, confessando ai microfoni del Corriere della Sera le sue paure, le aspettative e i suoi progetti per il futuro.

Diletta Leotta, paure e difficoltà della gravidanza

Quando ha incontrato Aria per la prima volta Diletta Leotta è stata travolta dall’emozione: come ogni mamma niente poteva prepararla a un amore così grande, che ha travolto la sua vita con una gioia immensa e ovviamente, tante paure. Ne ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, ripercorrendo i momenti più intensi di questa avventura.

Da quando ha scoperto di essere incinta – mostrando il test positivo sconvolta in videochiamata al suo compagno Loris – a tutte le emozioni contrastanti vissute durante la gravidanza, il viaggio che l’ha portata a diventare mamma di Aria è stato un tornado di emozioni.

Le difficoltà, sia a livello mentale che fisico, non sono mancate, come ha ammesso, confessando la sua grande paura: “Il non sapere cosa sarebbe successo, come sarebbe cambiata la mia vita. Il podcast mi ha aiutata, perché ho capito che non ero sola, che tutti hanno le loro paure e i loro dubbi. Canalis, per esempio, è stata molto onesta: non è facile ammettere che non tutto della gravidanza è bellissimo”.

Sebbene abbia vissuto la gravidanza molto serenamente, ha dovuto anche fare i conti con un corpo che cambiava e non rispondeva più come prima: “Ci sono stati momenti in cui ho sentito di avere un’energia in più, di essere invincibile e indistruttibile, e altri in cui non stavo in piedi e mi dava fastidio non essere performante al 100% come sempre. Nell’ultima fase invece mi sono sentita ingombrante, lenta, per fare un metro ci mettevo 10 minuti, e questo tipo di cambiamento fisico mi è pesato. Accettare la gravidanza è un processo bello ma lento”.

La maternità e le rinunce

Se c’è una cosa a cui Diletta Leotta non vuole rinunciare è il suo lavoro: a un mese dal parto è infatti già tornata negli studi di Radio 105 e tra poco riprenderanno anche gli impegni a bordo campo con Dazn. “So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare”.

Se da un lato la carriera per lei è fondamentale, dall’altro non ha mai negato di sentire un forte senso di maternità: “Arrivo da una famiglia molto numerosa e molto presente e ho sempre pensato che questo fosse uno step che volevo fare nella vita. Ma non avevo stabilito quando, anche perché oggi in Italia a 32 anni ti senti giovanissimo”.

E poi non poteva che parlare del suo compagno: “A Loris avevo detto che mi sarebbe piaciuto viverci di più “noi”, lui però mi ha risposto che sarà bello fare le cose in tre, come i viaggi e le vacanze. Quindi non la vedo come una rinuncia ma come un’opportunità di avere un pensiero bello in più nella vita”.

Un amore sbocciato all’improvviso, che ha subito colorato la sua vita: “Pensate che quando l’ho visto ho subito pensato che sarebbe stato lui il padre dei miei figli. La nostra è una storia moderna ma anche tradizionale, proprio come me”.