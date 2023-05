Diletta Leotta incinta a “Verissimo”: dichiarazioni forti su Loris Karius

Diletta Leotta è tornata a Verissimo, stavolta in dolce attesa della sua prima bambina. Più bella che mai, il salotto di Silvia Toffanin ha fatto da scenario a un’intervista intima e dolcissima con la giornalista sportiva che sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita. La gravidanza è giunta in modo del tutto inaspettato, esattamente come la travolgente storia d’amore con il calciatore Loris Karius. Quando lo ha conosciuto, Diletta sentiva che sarebbe stato l’uomo della sua vita.

Diletta Leotta, il primo incontro con Loris Karius

Lei giornalista sportiva, lui calciatore del Newcastle. Diletta Leotta e Loris Karius avrebbero potuto conoscersi in mille occasioni, ma il destino ha avuto in serbo per loro un incontro magico, giunto in modo del tutto inaspettato. Come la stessa Diletta ha raccontato nel salotto di Verissimo, si trovava a una cena con delle amiche quando all’improvviso Loris ha fatto capolino dall’ingresso. Ed è stato subito amore.

“Quando ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine, (…) quando l’ho visto ho pensato ‘è l’uomo della mia vita’”, ha ammesso con gli occhi colmi di gioia. Sono parole importanti quelle della Leotta, che sin dall’inizio di questa conoscenza ha cercato in qualche modo di proteggere un legame che sentiva sarebbe stato unico, diverso da tutti gli altri.

“È qualcosa che non so spiegare a parole – ha spiegato a Silvia Toffanin -, un feeling epidermico, qualcosa che senti da dentro. Non c’è esattamente un motivo. È stata un’emozione che ho provato, che mi ha fatto pensare che fosse quello giusto”. Dalle parole della splendida Diletta emerge il ritratto di un “ragazzo davvero speciale”, come lei stessa lo ha definito nel corso dell’intervista. E non è difficile capire perché proprio con lui abbia deciso di metter su famiglia.

La scoperta della gravidanza, il dono più bello

Della nuova storia d’amore di Diletta Leotta a lungo non si è saputo praticamente nulla, a eccezione di qualche voce di corridoio che i diretti interessati si guardavano bene dal confermare. La giornalista sportiva, per sua volontà, ha cercato di preservare questo grande amore appena sbocciato, finché ha potuto. Poi il gossip ha preso – come sempre – il sopravvento e a quel punto la coppia non si è più nascosta: la prima vacanza insieme, qualche scatto colmo di tenerezza a mezzo social e, infine, la notizia più bella.

Diletta e Loris non avevano in programma una gravidanza e, quando lo hanno scoperto, l’emozione è stata talmente tanta che la giornalista sportiva non è riuscita a proferir parola per ore: “Era la vigilia di Natale quando gliel’ho detto. L’ho videochiamato e ho visto il risultato del test di gravidanza in diretta con lui. Non riuscivo a parlare né in italiano né in inglese. Lui era felicissimo, io sono stata senza parole per tutta la notte”.

Quando nascerà la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta è incinta di una bambina e, come ha spiegato a Verissimo, è appena entrata nel sesto mese di gravidanza. “Sto attraversando una delle fasi più belle, serene, di grande consapevolezza di tutta la mia vita”, ha ammesso ai microfoni della Toffanin e guardandola, splendente com’è, non stentiamo a crederlo.

La giornalista sportiva ha deciso di svelare in esclusiva qualche dettaglio in più, come il fatto che la piccola nascerà a Milano, città in cui vive e lavora attualmente. “La cosa assurda è che dovrebbe nascere il giorno del mio compleanno” ha aggiunto, coincidenza che di certo avrebbe dell’incredibile”.

E il nome? “Sono ancora un po’ indecisa – ha ammesso -. Volevo fare una sorpresa alla mia mamma e chiamarla Ofelia come lei, ma mi ha detto ‘no, è pesantissimo, non mi piace per niente'”. Questa siciliana verace e il suo bellissimo adone teutonico riusciranno a trovare il nome perfetto? Non ci resta che aspettare.