Diletta Leotta incinta, nuove conferme dopo la fuga d’amore con Karius

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Diletta Leotta e Loris Karius si sono concessi un romantico weekend d’amore in un resort del bresciano: la coppia, una delle più chiacchierate nel mondo del calcio (e non solo), è stata paparazzata dal settimanale Chi. E non si fermano le voci di una gravidanza della conduttrice: gli scatti rubati infatti lascerebbero intravedere un pancino sospetto.

Diletta Leotta, i nuovi indizi sulla gravidanza

Da settimane si rincorrono le voci di una presunta gravidanza di Diletta Leotta. La conduttrice sportiva solo poco tempo fa ha condiviso un video su TikTok dove sono apparse, agli occhi dei fan, rotondità sospette. Tanto è bastato a scatenare i gossip sulla dolce attesa della Leotta, sempre più innamorata del calciatore Loris Karius.

La notizia della gravidanza è poi stata avvalorata da Deianira Marzano, blogger di gossip capace di intercettare i pettegolezzi anche più nascosti sui personaggi del mondo dello spettacolo. Al momento non è arrivata nessuna conferma da parte della coppia più chiacchierata del momento, ma intanto sono sbucati nuovi indizi che potrebbero confermare la dolce attesa del volto di Dazn.

Si tratta di un servizio fotografico del settimanale Chi, che ha beccato la coppia dopo un weekend romantico in un resort del bresciano. I paparazzi hanno intercettato Diletta e Loris all’uscita dalla struttura di lusso, un lussuoso resort con spa in Franciacorta, immerso nella natura.

Impossibile non notare, dagli scatti rubati dai fotografi del giornale di Alfonso Signorini, le rotondità sotto il vestito della conduttrice, che lasciano intuire un pancino appena accennato. La stoffa a righe infatti tradisce le sue forme, mentre il cappotto color cammello non riesce a nascondere tutto.

Ovviamente la Leotta non si è ancora esposta in merito: se davvero dovesse trattarsi di una dolce attesa, è ancora troppo presto per annunciarla al mondo, anche se non sono mancate le presentazioni in famiglia.

Diletta Leotta, la dedica d’amore a Loris Karius

È un periodo davvero felice per Diletta Leotta, che sta vivendo il suo amore con Loris Karius, il calciatore che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo le sue precedenti relazioni. I due hanno cominciato a frequentarsi lo scorso autunno, e dopo essere stati beccati dai fotografi in più di un’occasione hanno deciso di uscire allo scoperto.

Nel frattempo, a confermare che il loro amore procede a gonfie vele è stata la stessa conduttrice sportiva, che al nuovo compagno ha dedicato una lettera dolcissima su Instagram. Una dichiarazione pubblica d’amore con cui la Leotta ha voluto dimostrargli tutti i sentimenti che lo legano a lui.

“Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio – ha scritto nel lungo post su Instagram -. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così”.

E a conclusione della lettera, le parole più belle, che oggi potrebbero nascondere un significato in più: “Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine“.