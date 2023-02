Diletta Leotta: “Con te voglio il lieto fine”, la lettera d’amore al compagno Loris Karius

Fonte: IPA Diletta Leotta

Il tempo vola quando si è innamorati. Diletta Leotta e Loris Karius si conoscono da qualche mese appena, eppure sembrano stare insieme da sempre. La conduttrice non ha mai nascosto la sua relazione con il calciatore tedesco, mostrando ai follower ogni sviluppo di quest’amore.

Adesso, arriva la dichiarazione ufficiale. Alla vigilia della partita più importante dell’anno per Karius, portiere della squadra di calcio del Newcastle, la giornalista sportiva ha pubblicato una romanticissima lettera dedicata al compagno. Scopriamo cosa c’è scritto.

“Ho sempre sognato una favola”: la dichiarazione d’amore di Diletta Leotta

Alle 17.30 di domenica 26 febbraio, nello stadio inglese di Wembley, si è giocata la finale della Carabao Cup, che ha visto scontrarsi il Manchester United e il Newcastle, squadra di cui è portiere Loris Karius, il nuovo fidanzato di Diletta Leotta. Per sostenere il compagno, la bordocampista di Dazn è volata a Londra, ma prima ha dedicato al fidanzato un augurio speciale.

Non una semplice letterina, ma una vera e propria dichiarazione di pubblico amore quella di Diletta Leotta, che ha scelto di condividere l’augurio al fidanzato sul popolare sito web The Athletic. La testata, di solito impegnata in cronaca sportiva, stavolta si è trasformata in un diario “segreto”, dove si legge:

“Caro Loris, mi piacerebbe scriverti questa lettera domani, o dopo, una volta finita la partita che ti riporta in campo dopo questi due, interminabili, dolorosi e incredibili anni. In questo momento smetto di essere la Diletta che conosci e, come in Canto di Natale di Charles Dickens, indosso i panni del ‘fantasma del passato’ per farti voltare e rendere conto della strada che hai fatto fino a qui.

I giorni spesi a credere nel tuo sogno, amarlo, tenerlo tra le mani fino ad afferrarlo per poi, brutalmente vedertelo strappare. Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore che per due anni ti ha tenuto lontano dalla competizione ma non dalla tua passione più grande. Quel campo verde che fa sognare ogni giorno milioni di bambini. Grazie alla tua squadra e alla forza che uno con l’altro vi siete trasmessi.

Certo, non lo neghiamo, il colpo è stato duro, però, tu mi hai insegnato, la vita è il 10% cosa ti accade e per il 90% come decidi di reagire. E tu hai deciso di costruire il tuo futuro abbracciando il cambiamento e lavorando ancora più duramente per tornare ad esserci, ad essere in prima linea, ancora una volta, orgoglioso di te”.

Dopo le parole di stima per il fidanzato, Leotta passa poi a raccontare del suo amore, concludendo con un dolce augurio: “Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine. Con amore, Diletta».

Cosa è successo a Loris Karius: i due anni lontano dal campo

Nella lettera d’amore dedicata al fidanzato, Diletta Leotta racconta di anni difficili, di una brusca caduta e di una coraggiosa risalita. L’innamorata si riferisce alla sfortunata carriera del portiere, i cui successi con le donne superano di molto quelli ottenuti sul campo verde. In seguito a due clamorose papere che valsero la sconfitta del Liverpool (di cui allora Karius era portiere) contro il Real Madrid durante la finale di Champions League, il giocatore fu infatti escluso dal team con gravi difficoltà nel trovare un nuovo ingaggio negli anni seguenti.

Anche perché, quando scacciato dal Liverpool fu accolto dalla squadra turca del Besiktas, il portiere buontempone si fece notare per nuovi, imperdonabili, errori di gioco. La causa, si diceva in panchina, era da riscontrarsi nella vita notturna troppo vivace dell’atleta. Solo oggi, a quattro anni dallo sfortunato incidente, Loris Karius è tornato a giocare stabilmente.

Natale in famiglia e un bambino in arrivo, Diletta Leotta con Karius fa sul serio

Fino all’estate scorsa, Diletta Leotta era legata al modello Giacomo Cavalli, che l’aveva persino accompagnata al matrimonio del fratello, facendo supporre una relazione solida. Poco tempo dopo, la notizia della rottura tra i due e l’arrivo di Loris Karius nella vita della conduttrice. Leotta ha conosciuto Karius durante uno dei suoi frequenti viaggi studio in Inghilterra e, da allora, le cose sono andate molto velocemente. Lo scorso Natale sono arrivate le presentazioni ufficiali in famiglia, questo mese la notizia (confermata dagli esperti ma non dagli interessati) di una gravidanza. Il lieto fine, insomma, sembra esser vicino.