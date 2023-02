Diletta Leotta è incinta, c’è la prima conferma

Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta sarebbe davvero incinta del fidanzato Loris Karius. Quelle forme sospette che aveva mostrato in un video su TikTok e che avevano subito fatto pensare a una gravidanza sarebbero dunque più che sospette. A confermare la dolce attesa è una fonte piuttosto attendibile.

Diletta Leotta incinta, la prima conferma da chi sa

Dunque, Diletta Leotta sarebbe incinta per la prima volta. A confermarlo è Deianira Marzano, blogger che di gossip è più che esperta e si definisce su Instagram Miss Pettegolezzo. E quando si tratta di gravidanze vip è sempre tra le prime a venirne a conoscenza. Solo lo scorso gennaio fu lei a lanciare lo scoop di due dolci attese famose, una delle quali purtroppo ha avuto un epilogo drammatico, stiamo parlando di Giorgia Crivello.

In ogni caso, è facile credere che sì anche Diletta Leotta è in dolce attesa e che le curve sospette non erano state mostrate a caso nel fatidico video di TikTok. Una sorta di pre-annuncio visivo, prima di trovare il momento opportuno per comunicarlo al mondo. La giornalista sportiva si aggiungerebbe così all’elenco delle vip che aspettano il loro primo figlio nel 2023, come Aurora Ramazzotti.

Per il momento però Diletta e il fidanzato, Loris Karius, non si sono ancora sbilanciati. Intanto anche i fan della Leotta le chiedono insistentemente tra i commenti ai post del suo profilo Instagram se è davvero incinta. Qualche giorno fa a Sanremo si è scattata un selfie con un top crop dove il pancino era messo in primo piano. Un follower le chiede: “Sei davvero incinta?”. Alla domanda lei non risponde, ma altri confermano: “lo è eccome incinta ora l’ho scoperto dalla migliore gossippara che non sbaglia un colpo!!”.

Diletta Leotta e Loris Karius, la coppia più bella

Intanto, questa relazione giova anche a Loris Karius, il portiere del Newcastle più che discusso per le sue papere. I fan della Leotta, riferendosi alla loro relazione, commentano: “dal portiere più sfottuto a quello più invidiato”. E ancora: “Non avrai vinto la Champions ma hai vinto nella vita”. “Karius, disprezzato per il calciatore che è…ma ammirato per l’uomo che è…loris hai tutto il mio rispetto e ce l’avrai per sempre”. E tutti concordano nel definirli la coppia più bella del momento.

La loro storia d’amore va a gonfie vele dall’ottobre del 2022, anche se vissuta a distanza, ma pare che i chilometri non siano un problema per loro. E Karius appena può raggiunge la sua Diletta a Milano. E forse finalmente anche la Leotta non sarà più bersagliata per le sue scelte in fatto di relazioni amorose.