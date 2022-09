Diletta Leotta, il fratello Mirko si è sposato: prima uscita ufficiale con Giacomo Cavalli

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Bellissima, felice e con Giacomo Cavalli al suo fianco. È così che è apparsa Diletta Leotta, in prima fila per il matrimonio del fratello Mirko e accompagnata dal suo nuovo amore. Il nome è già noto e circola da mesi: dopo la rottura con Can Yaman, con il quale ha trascorso serenamente pochi mesi della sua vita, la giornalista sportiva è tornata a sorridere e, ora, ha deciso di presentarlo in famiglia.

Diletta Leotta con Giacomo alle nozze di Mirko

Quale occasione migliore se non un matrimonio? Diletta Leotta ha così deciso di uscire definitivamente allo scoperto, mostrandosi al fianco di Giacomo Cavalli per il matrimonio di suo fratello Mirko, celebrato a Taormina in una location da sogno. Finalmente insieme, in pubblico, anche se non c’erano più dubbi sulla solidità della loro unione. Il modello bresciano era infatti comparso anche nelle foto del compleanno di lei, festeggiato ad agosto, senza lasciare più spazio alle supposizioni.

Tanti gli invitati vip presenti al matrimonio di Mirko Manola, fratello maggiore di Diletta Leotta (è figlio del primo matrimonio della loro mamma Ofelia), tra cui alcuni nomi di spicco dello sport italiano. Rossella Fiamingo, ad esempio, ma anche Claudio Marchisio con la moglie Roberta Sinopoli e l’ex Velina di Striscia La Notizia Elena Barolo.

Nonostante il parterre di volti noti di tutto rispetto, le attenzioni si sono rivolte tutte a Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn ha infatti sfoggiato un tailleur rosa shocking, che ha scelto con cura per ricoprire il ruolo di testimone dello sposo, mentre al suo fianco è comparso il compagno Giacomo Cavalli in elegante abito blu.

Il nuovo amore e gli impegni lavorativi

Vista la sua presenza al matrimonio tra Mirko Manola e Irene Simeone, sembra proprio che la storia d’amore tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli proceda davvero a gonfie vele. Stavolta, ha però voluto tenere tutto per sé, vivendosi questa nuova occasione che ha concesso a se stessa lontana dal clamore dei riflettori.

Il suo nuovo compagno non è comunque mancato alla sua festa di compleanno, alla quale ha partecipato persino la neo-coppia formata da Elodie e da Andrea Iannone, ma le presentazioni ufficiali (almeno per il pubblico), sono tardate ad arrivare. Una scelta che non stupisce, se si conosce il carattere della giornalista, che tende a tenere riservati i cambiamenti che riguardano la sua vita privata.

La carriera, invece, procede a gonfie vele. Con la ripartenza della Serie A, è infatti tornata saldamente al suo posto di conduttrice che ha difeso con tutte le sue forze. Non è stato facile, per lei, affermarsi come giornalista sportiva (e competente). La determinazione, però, non le manca. Oltre alla professionalità che ha dimostrato a bordo campo, Diletta Leotta porta poi con sé anche un’ottima dose di passione. Fondamentale per svolgere al meglio questo lavoro che si è conquistata partita dopo partita, commento dopo commento.

Nella sua vita, adesso, ha un altro importante motivo per cui sorridere: un compagno che ha finalmente presentato al mondo e con il quale ha iniziato un nuovo percorso della sua esistenza.