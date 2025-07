Diletta Leotta zia per la seconda volta, l’annuncio del fratello Mirko Manola

IPA Diletta Leotta

Una notizia che ha il sapore dolce della vita che si rinnova e di una famiglia che si allarga. È il caso dell’annuncio su Instagram della nascita di Chloe, grazie alla quale Diletta Leotta è diventata zia per la seconda volta. A diventare papà bis è il fratello, il chirurgo estetico Mirko Manola, che ha accolto la piccola Chloe insieme alla compagna Elena. La conduttrice, sempre attenta ai momenti importanti della sua famiglia, ha lasciato un cuore rosso sotto il post del fratello. A fare eco al suo commento, anche quello della cantante Elodie, da tempo sua amica intima.

Diletta Leotta zia bis, l’annuncio di Mirko Manola

“Tra uno sguardo, una carezza e un respiro, ci siamo trovati nella versione più bella di noi”. Con queste parole, Mirko Manola ha aperto il suo post, accanto a una tenera immagine che non ha bisogno di troppe spiegazioni. Poi, l’annuncio vero e proprio: “Benvenuta piccola Chloe”.

Una presentazione piena d’amore per la neonata arrivata l’8 luglio, figlia del secondo grande amore di Manola, Elena Cat, sua attuale compagna e assistente nello studio medico. Per entrambi si tratta del secondo figlio: lui è già padre di Sveva, avuta con la ex moglie Irene Simeone, lei di un bambino nato da una precedente relazione. A completare la notizia, tra le stories pubblicate dallo stesso Manola, un’altra dedica: “Benvenuta al mondo Chloe, ci hai già riempito la vita di amore”.

Il legame di Diletta Leotta col fratello Mirko

Diletta Leotta, volto amatissimo del giornalismo sportivo italiano, ha più volte mostrato quanto il legame con la sua famiglia sia centrale nella sua vita. E se le luci dei riflettori illuminano spesso il suo lato pubblico, è in questi momenti privati che la conduttrice siciliana lascia intravedere la parte più vera di sé. Dopo essere diventata mamma nel 2023 con l’arrivo di Aria e il matrimonio con Loris Karius nel 2024, la Leotta vive oggi anche l’emozione di essere nuovamente zia, ruolo che – a giudicare dalle sue reazioni social – la rende particolarmente felice.

La storia personale di Mirko Manola è fatta di passaggi netti, di separazioni e nuovi inizi. Il suo matrimonio con Irene Simeone, celebrato a settembre 2023 nella suggestiva cornice di Taormina e al quale ha partecipato anche Diletta Leotta, è durato poco. Dalla loro unione è nata Sveva, la sua prima nipotina, che è praticamente coetanea della cuginetta Aria. Ma a distanza di pochi mesi, le loro strade si sono separate.

Poi, l’incontro con Elena: una relazione nata nella quotidianità dello studio medico, cresciuta lontano da tutto, ma oggi al centro della scena per un motivo bellissimo. La loro intesa, oggi coronata dalla nascita di Chloe, racconta un amore che ha saputo fiorire nel tempo della maturità e della seconda possibilità. L’arrivo di Chloe potrebbe inoltre anticipare l’arrivo di un altro bambino in famiglia. Secondo indiscrezioni, Diletta Leotta sarebbe infatti in dolce attesa del suo secondo figlio. Ma la conferma non è ancora arrivata. Per ora, si gode la sua seconda nipotina, che ha appena aperto i suoi occhi sul mondo.