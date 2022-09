“Verissimo”, Elodie parla pubblicamente (per la prima volta) di Iannone

Uno dei grandi interessi di questa estate è stato indubbiamente il flirt tra Elodie e Andrea Iannone. Dopo settimane di indiscrezioni, questa volta è la stessa cantante a rompere il silenzio e raccontare come stiano le cose, in una lunga e intima intervista nel salotto di Verissimo. “Non ci priviamo della possibilità di frequentarci e conoscerci” confessa a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin.

Elodie e la frequentazione con Iannone: “Mi piace”

In questa estate 2022, segnata dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, c’è stato spazio anche per spostare l’attenzione su una nuova coppia. Elodie e Andrea Iannone ne sono i protagonisti: la cantante e il pilota motociclistico sono stati più volte pizzicati insieme e, dopo gli iniziali avvistamenti, ora sembrano essere usciti allo scoperto. A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Elodie interviene sull’affaire sentimentale alimentato dai media e fa finalmente chiarezza sulla natura del rapporto con Iannone.

“Con Andrea ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, una persona che mi piace” spiega la voce di Tribale sulla liaison amorosa in corso. Un flirt che dura soltanto da un mese ma già chiacchieratissimo: “È un mese, è pochissimo. Però sto bene, stiamo bene, parliamo molto. Vediamo. Non ci priviamo della possibilità di frequentarci e conoscerci, poi si vedrà“.

L’intenzione di Elodie è dunque quella di approfondire la conoscenza con Iannone, continuare la frequentazione e poi, chissà, magari innamorarsi. Non è un’ipotesi che la cantante intende escludere ma, essendo passato così poco tempo dal loro primo incontro, forse è ancora presto per parlare di amore a tutti gli effetti. Silvia Toffanin le chiede se abbia le farfalle nello stomaco, l’ironica risposta di Elodie conferma come, al momento, non ci sia un sentimento così potente: “Non ti rispondo”.

Il periodo d’oro di Elodie tra musica e cinema

È un periodo decisamente d’oro per Elodie che, oltre ai sorrisi ritrovati al fianco di Andrea Iannone dopo la drastica rottura con Marracash, si sta concentrando anche su una carriera in costante evoluzione. Oltre ai grandi successi discografici e alla hit estiva Tribale, la cantante ed ex allieva di Amici si è anche tuffata nel mondo della recitazione. Ha infatti interpretato il suo primo ruolo da protagonista nel film Ti mangio il cuore, presentato alla 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E, con Joan Thiele, ne ha curato la colonna sonora attraverso la pubblicazione del brano Proiettili.

Musica e cinema si mescolano nella carriera di Elodie, che mai come in questo periodo è florida di impegni e successi professionali. Senza rinunciare alla moda, della quale è diventata negli anni un’icona. Dall’abito a rete e chignon sfoggiato in occasione della presentazione della piattaforma streaming Paramount+, al look da sirena ai Tim Music Awards all’Arena di Verona.

Una carriera versatile, che spazia su più fronti. In attesa di conoscere eventuali sviluppi sulla frequentazione con Andrea Iannone. Silvia Toffanin a Verissimo ha cercato di indagare su quanto stia accadendo nelle sua vita, ma saranno probabilmente i diretti interessati a sbilanciarsi ulteriormente. Intanto i fan possono iniziare a sognare.