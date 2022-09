Elodie e Iannone non si nascondo più: complicità e tenerezza per le vie di Milano

Fonte: Getty Images Venezia 79, Elodie sbarca in minigonna. Ma lo scollo a cuore trionfa su tutto

Elodie e Andrea Iannone non hanno più voglia di nascondersi: la cantante e il pilota sono stati paparazzati insieme a Milano, scambiandosi baci e gesti che mostrano l’innegabile complicità della coppia. Per l’artista l’estate si sta concludendo al meglio: dopo il successo dei suoi ultimi brani, diventati grandi tormentoni della bella stagione, adesso si sta godendo questo rapporto appena sbocciato.

Elodie e Andrea Iannone, baci e tenerezze a Milano

Non hanno più voglia di celare il loro sentimento e hanno tutte le intenzioni di vivere questo legame – appena nato ma che li fa già sorridere – alla luce del sole: Elodie e Andrea Iannone sono infatti finiti sulle pagine del settimanale Chi. I fotografi hanno paparazzato i due per le vie di Milano, mentre camminano abbracciati, tra coccole e baci.

Dopo le voci sempre più insistenti di un flirt estivo, pare che la frequentazione tra la cantante e il pilota motociclistico stia continuando a gonfie vele. E del resto le immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini parlano chiaro: Iannone abbraccia affettuosamente la cantante, poi le dà un bacio sul collo, e sulle guance, e non si lasciano un attimo nella strada verso casa.

La complicità tra Elodie e Adrea è evidente: non si può certo ancora parlare d’amore, ma gli sguardi d’intesa e i loro grandi sorrisi non lasciano spazio ai dubbi. La coppia nata da poco ma già molto affiatata è pronta a conoscersi e vivere questo sentimento senza porsi troppe domande, affrontando le cose giorno per giorno.

Non è la prima volta che i due vengono “pizzicati insieme”: proprio nelle settimane precedenti i due erano stati avvistati mentre si scambiavano dei baci infuocati in un locale, durante la loro vacanza prima in Puglia e poi in Costa Smeralda. Allora nessuno dei due aveva confermato il flirt, ma la cantante alla fine ha ceduto, parlando proprio del legame sbocciato con il pilota.

Elodie, le parole sul legame con Iannone

In una recente intervista a Vanity Fair, la Di Patrizi ha deciso di aprire il suo cuore, parlando delle sue ultime esperienze – prima fra tutti quella che l’ha vista arrivare alla Mostra del Cinema di Venezia da grande protagonista – e rompendo il silenzio sul flirt con Andrea Iannone.

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Più avanti nel corso dell’intervista aveva aggiunto: “È un ragazzo divertente, che mi fa ridere”.

Il loro rapporto è ancora tutto da definire, soprattutto perché fino a qualche settimana fa la cantante parlava del legame che faticava a spezzare con l’ex Marracash, come aveva raccontato al Corriere della Sera. “L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno”, aveva ammesso lei.

A farle da eco il rapper milanese, sempre in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva confessato: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.