Elodie: le parole su Iannone, il bullismo e la (possibile) carriera da attrice

Elodie sta vivendo un periodo d’oro. Il debutto nel cinema in qualità di attrice nel film Ti mangio il cuore, ma anche il suo rapporto con il bullismo, oltre alle insistenti voci sul possibile flirt con Andrea Iannone. A tal riguardo la cantante di Tribale ha voluto rompere il silenzio, spiegando una volta per tutte quale rapporto la leghi al motociclista.

Elodie debutta nel cinema: il ruolo in Ti mangio il cuore

La 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha segnato il debutto sul grande schermo di Elodie. Parallelamente a una carriera di grande successo, segnata da hit radiofoniche come Bagno a mezzanotte e la più recente Tribale, la cantante ha voluto tuffarsi a capofitto nel cinema vestendo i panni della protagonista di Ti mangio il cuore. Il film, diretto da Pippo Mezzapesa e presentato nella sezione “Orizzonti”, sarà nelle sale il 22 settembre e vede l’artista interpretare una donna in dolce attesa.

Elodie, che si è confermata regina di stile sul red carpet in Laguna, ha raccontato l’emozione di un ruolo così importante in un’intima intervista a Vanity Fair: “Mi son sentita incinta davvero, viva e a mio agio, e mi accarezzavo il ventre in continuazione. Un’esperienza terapeutica, intensissima, dove percepivo quanto potesse essere reale e possibile portare una vita dentro di me. Poi c’erano gli agnelli, da accudire e allattare. Li ho visti nascere, lavati, asciugati. È stato un viaggio nel mio istinto materno. Fatto con amore. E tanta naturalezza”.

Elodie ha affrontato con impegno e analisi i temi profondi del film, come l’eterna lotta tra le proprie radici e la volontà di liberarsene: “La chiamata delle radici resta la più importante. E io ci faccio i conti ogni giorno: scappo dai miei genitori e allo stesso tempo li porto con me. Li ho assimilati. Li ho mangiati. E adesso mi ritrovo a esserne il frutto, preciso preciso. Loro sono la mia ossessione. E li amo li detesto senza sosta“.

Elodie su Andrea Iannone: “Se dovesse fiorire, fiorirà”

Nel corso dell’intervista Elodie ha affrontato anche il tema del bullismo, piaga quanto mai attuale. In una società dominata dall’odio e dall’indifferenza, la cantante vuole dare battaglia a chi calpesta la dignità altrui: “Sono bulla coi bulli. A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni? Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio”.

La cantante ha inoltre confessato di non essersi mai avvicinata alla droga, fatta eccezione per quale trasgressione all’età di 12 anni: “Ero una ragazzina che non sapeva gestire l’esplosione della propria voglia di vivere. Ero rabbiosa e colma di emozioni: questo mi spaventava e allora mi sedavo. Quando ho compreso di poter gestire quella potenza, ho smesso”.

Elodie, infine, affronta di petto uno dei temi più chiacchierati delle ultime settimane: il presunto flirt con Andrea Iannone. La coppia non si è mai realmente sbilanciata sul suo reale rapporto che, tra indiscrezioni e avvistamenti, è stato uno dei gossip caldi di quest’estate. A fare chiarezza ci pensa però la voce di Tribale, che zittisce i rumors: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.