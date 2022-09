Elodie vestita di specchi, all’Arena di Verona sfoggia un look inedito

Fonte: GETTY Elodie, la più bella e provocante dell’estate è sicuramente lei

Quando si tratta di stile, Elodie è sempre in prima linea. Lo ha dimostrato in occasione del Power Hits Estate all’Arena di Verona, indossando un abito realizzato con piccoli specchi. Un look sicuramente audace e diverso dal solito, con il quale ha conquistato il palco del tradizionale evento organizzato da RTL 102.5.

Elodie, l’abito di specchi per Power Hits Estate

Un abito semplice, apparentemente, ma lo scintillio così marcato ha immediatamente catalizzato l’attenzione sui materiali di fattura del vestito. Insoliti di certo ma di grande effetto. Proprio come ha suggerito la luce emanata dalla creazione, il mini dress indossato da Elodie è stato realizzato con dei piccoli specchi legati l’uno all’altro, lasciando scoperte le gambe che l’artista ha voluto slanciare con un paio di tacchi altissimi.

Per lo styling, invece, ha optato per uno chignon acconciato in maniera classica ma che ha messo in evidenza i suoi lineamenti così particolari e gli occhi magnetici, che sono un segno distintivo della sua bellezza ma anche del suo carattere. Ad accompagnare l’abito dorato, sono stati alcuni monili molto vistosi – tra cui un paio di orecchini chandelier particolarmente lunghi – con un make up semplice e naturale che non ha appesantito l’outfit.

Un abbinamento perfetto, quindi, scelto per l’esibizione in Tribale. Il brano si è trasformato immediatamente in una hit estiva, che l’artista ha portato in giro per i tanti festival estivi ai quali ha partecipato.

La nuova avventura al cinema

L’estate di Elodie è stata certamente ricca di impegni. Tra un festival e l’altro, tra cui il Tim Summer Hits e il Battiti Live, l’artista romana ha trovato il tempo per trascorrere alcuni giorni di vacanze con gli amici, dalle quali non è mancata Diletta Leotta. Ora che l’estate volge al termine, è arrivato il momento di tornare agli impegni che la vedono debuttare al cinema in Ti mangio il cuore. La pellicola di Pippo Mezzapesa è attesa alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia, con prima proiezione al cinema in programma per il 22 settembre.

In più, Elodie è stata una delle grandi star della Notte della Taranta di Melpignano, nella quale ha ballato la pizzica di San Vito e quella tribale. Alla storica manifestazione di fine agosto hanno partecipato anche Samuele Bersani e Marco Mengoni, oltre a Dardust che è stato il maestro concertatore. Per l’occasione, si è presentata con un look decisamente gitano, con un top rosso e una gonna nera che hanno accompagnato perfettamente la sua esibizione.

L’estate d’amore di Elodie

Dopo la lunga relazione d’amore con Marracash, Elodie è tornata single. Tanti i flirt che le sono stati attribuiti, nessuno dei quali davvero confermati se si fa eccezione per le poche foto che sono circolate mentre frequentava Davide Rossi. Si è inoltre parlato di un possibile avvicinamento ad Andrea Iannone. I due hanno trascorso qualche giorno in Sardegna con gli amici per poi spostarsi a Lugano, dove sono stati pizzicati a passeggiare insieme. Sembra però che non ci sia niente di più di un’amicizia, tra loro, che proprio non hanno dato seguito alle indiscrezioni che sono circolate sul loro conto.