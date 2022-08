Elodie e Diletta Leotta, la vera coppia dell’estate: è sfida a colpi di look

Fonte: Instagram Elodie e Diletta Leotta, foto di Instagram

Con le foto delle loro vacanze insieme stanno facendo letteralmente impazzire i fan: Elodie e Diletta Leotta hanno scelto la Puglia per trascorrere delle giornate all’insegna del relax e del divertimento. Le due amiche stanno documentando su Instagram i momenti più belli della loro estate, sfidandosi a colpi di look (uno più bello dell’altro).

Elodie e Diletta Leotta, è sfida: i look di tendenza

Insieme fanno faville, ed è impossibile non invidiarle: Elodie e Diletta Leotta sono le regine di questa estate, coppia ormai indissolubile e icone di tendenza. Le loro vacanze insieme sono diventate l’occasione per sfoggiare look da urlo e da cui trarre ispirazione.

Se la conduttrice ha scelto un mini abito scrintillante color argento per la sua festa di compleanno, la cantante non è stata certo da meno, indossando un vestito lungo con una fantasia ipnotica davvero stupendo. Le due poi avevano optato per un look in coordinato sui toni neutri per una cena con gli amici, con scatti prontamente condivisi sui social.

La conduttrice e la cantante si dimostrano ancora una volta al passo con le ultime tendenze in fatto di moda. Tra gli ultimi post della Di Patrizi ha fatto capolino un’altra foto in compagnia dell’amica, con una mascotte speciale, il cagnolino della Leotta, Lillo. Entrambe hanno scelto capi alla moda, facendo a gara a chi è più bella. Elodie infatti ha indossato un bikini verde fluo, colore brillante che mette in risalto la sua abbronzatura dorata e la sua silhouette. Diletta invece non si è lasciata sfuggire l’occasione di vestire un must have della stagione: si tratta di un copricostume in pizzo bianco, con scollatura a V, impreziosito da ricami e nappe sulle maniche.

Elodie e Diletta Leotta, la coppia dell’estate

Se c’è una coppia che sta letteralmente facendo impazzire gli utenti di Instagram questa estate, è certamente quella formata da Elodie e Diletta Leotta. Le due amiche stanno trascorrendo le vacanze insieme e hanno conquistato i social con gli scatti delle loro giornate al mare, tra tuffi in acque cristalline, cene con gli amici, gite in barca e tanto divertimento.

La cantante e la conduttrice di Dazn sono ormai inseparabili: su Instagram stanno dando dimostrazione della loro amicizia sincera, nata durante la seconda stagione di Celebrity Hunted. Da allora le due hanno cominciato a frequentarsi assiduamente, decidendo di trascorrere queste ultime settimane in compagnia di tanti altri amici.

Agli osservatori più attenti non è sfuggita la presenza di Andrea Iannone, che a quanto pare in queste giornate in Puglia non avrebbe tolto gli occhi di dosso da Elodie. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni (c’è chi giurerebbe di averli beccati in atteggiamenti inequivocabili). Di Marracash invece neanche l’ombra, anche se la coppia ha più volte ribadito di avere un legame che gli altri faticherebbero a comprendere, che va oltre le etichette e rigidi schemi.

Nel frattempo anche il cuore di Diletta Leotta ha gioito durante queste vacanze: in alcune foto su Instagram ha fatto capolino infatti Giacomo Cavalli, ritenuto il nuovo compagno della conduttrice.