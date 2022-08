Diletta Leotta ed Elodie in vacanza: la foto su Instagram. Belle, felici (e vere)

Fonte: IPA La pazza estate vip, tra lavoro, vacanze e relax (nature)

Diletta Leotta ed Elodie hanno scelto di andare in vacanza insieme. E non è nemmeno la prima volta che le due amiche decidono di organizzare la loro estate sulla base degli impegni lavorativi. Belle, vere, ma soprattutto felici: stanno vivendo dei momenti di relax, e una foto su Instagram è testimone della loro incredibile (e sincera) amicizia. Un affetto che dura da tempo e che ha sempre conquistato tutti, ma soprattutto che ha avuto modo di consolidarsi e di diventare un punto di riferimento nella vita della conduttrice e della cantante.

Diletta Leotta ed Elodie, la vacanza insieme in Puglia

Proprio come Damiano David e Giorgia Soleri, anche Diletta Leotta ed Elodie hanno scelto la Puglia come meta della loro vacanza estiva. L’amicizia tra la conduttrice sportiva e l’artista romana va avanti da tempo, ed è una delle più belle del mondo dello spettacolo. Staccare un po’ in previsione del rientro lavorativo a settembre è imperativo: così hanno deciso di ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme e sono anche andate al party di compleanno di Giampaolo Sgura a Fasano, in provincia di Brindisi, ma non solo.

Tra una festa e l’altra, naturalmente non può mancare il relax in spiaggia al mare. Negli scorsi giorni hanno preso il sole in barca, vicino a Monopoli, e si sono divertite organizzando qualche piccolo scherzo. Le due amiche hanno anche girato per Ostuni. Un rapporto, il loro, che è stato costruito negli ultimi anni. E dobbiamo dire che è stata galeotta la seconda stagione di Celebrity Hunted, che ha dato loro il modo di avvicinarsi ancor di più e di conoscersi.

L’amicizia tra Diletta Leotta ed Elodie

Il legame tra la Leotta ed Elodie – al secolo Elodie Di Patrizi – va ben oltre il lavoro. In effetti, questa non è nemmeno la loro prima vacanza “di coppia”: anche durante la scorsa estate hanno deciso di vivere dei giorni insieme. All’epoca si mormorava della crisi tra Can Yaman e la Leotta: il tutto è poi stato confermato, e i due non stanno ormai più insieme, nonostante la “promessa di matrimonio” e le presentazioni in famiglia.

Dal punto di vista sentimentale, le amiche hanno condiviso molto: proprio quando la Leotta ha chiuso la relazione con Can Yaman, qualche mese dopo anche Elodie ha deciso di rompere con Marracash. Nonostante ci sia ancora affetto con quest’ultimo, durante le vacanze in Puglia è stata avvistata con Andrea Iannone. Potrebbero essere la nuova coppia dell’estate? In realtà, Elodie ha ammesso di essere ancora innamorata del suo ex e che tra loro c’è un affiatamento che va ben oltre le relazioni “schematiche e fisse”.

Secondo i beninformati, in ogni caso, Iannone non avrebbe mai staccato gli occhi da Elodie (e ha persino lasciato un cuore sotto il post della Leotta). Di sicuro, le vacanze danno la possibilità di coltivare nuove conoscenze e flirt. Intanto, però, Elodie ha intenzione di rilassarsi e di trascorrere del tempo con la sua grande amica Diletta: la loro foto su Instagram è davvero magnifica, non solo per lo stile (ambedue ci offrono sempre parecchi spunti per look da urlo) ma soprattutto perché appaiono vere e felici. E non è poco.