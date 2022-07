Can Yaman dimentica Diletta Leotta: chi è la sua nuova fiamma

Fonte: IPA Can Yaman

L’estate è foriera di nuove avventure e di amori passionali: anche per Can Yaman sembra essere scoppiata la scintilla, e ha ormai archiviato definitivamente la sua relazione con Diletta Leotta. La sua nuova fiamma si chiama Francesca ed è una giovane (e bellissima) attrice che abbiamo già visto in tv. A quanto pare, i due farebbero ormai coppia fissa da qualche settimana.

Can Yaman, la nuova fiamma è Francesca

Corti capelli biondissimi, lineamenti delicati e uno sguardo magnetico: Francesca Del Fa sembra aver letteralmente conquistato il cuore di Can Yaman, come si vocifera già da tempo. Le indiscrezioni parlano di una relazione che si sta pian piano consolidando, sebbene entrambi paiono aver deciso di mantenere il massimo riserbo (anche sui social). Tuttavia, il settimanale Vero li ha paparazzati insieme, mentre passeggiano sorridendosi con complicità e scambiandosi occhiate molto tenere. Nessun bacio alla luce del sole, ma è difficile immaginare che quel feeling impossibile da nascondere ai flash dei fotografi sia un abbaglio.

Ma chi è la bella Francesca? Classe 1990, è una grande amante della recitazione e ha iniziato a lavorare in questo mondo già da giovanissima. Dopo aver studiato a lungo e aver fatto molta esperienza in teatro, è arrivato il suo debutto in tv: nel 2016 ha preso parte alla serie tv Sotto Copertura, mentre l’anno seguente è addirittura entrata nel cast de I Medici, celebre produzione italo-inglese che ha visto protagonisti attori del calibro di Richard Madden, Dustin Hoffman e Miriam Leone. Il vero successo, per la Del Fa, è tuttavia arrivato con una soap opera che ancora oggi intrattiene migliaia di spettatori. Stiamo parlando de Il Paradiso delle Signore, in cui interpreta la giovane e sensuale Irene Cipriani.

Essendo sempre stata molto riservata, Francesca Del Fa non ha mai amato mettere in piazza la sua vita sentimentale. Fino ad oggi, nulla si sapeva sulla presenza di un fidanzato nella sua quotidianità. Ma pare che con Can Yaman ora voglia fare sul serio. I due erano stati già avvistati insieme in passato, quando l’attore si era recato in Sardegna per partecipare al Filming City. Se il loro è un amore destinato a sbocciare in questa calda estate, probabilmente saranno proprio i diretti interessati a rivelarcelo, quando saranno pronti.

Can Yaman, la fine della sua storia con Diletta Leotta

La relazione con Diletta Leotta sembra ormai ampiamente archiviata: l’attore turco ha vissuto una bellissima e travolgente storia d’amore con la giornalista sportiva, tanto che i due avevano già iniziato a parlare di matrimonio. Le vacanze insieme, i baci postati su Instagram e persino un viaggio in Turchia per conoscere la famiglia di lui. Tutto faceva pensare a ben più di un semplice flirt, ma qualcosa si è rotto nel giro di poco tempo. E alla fine dell’estate scorsa, sul loro addio non c’erano ormai più dubbi.

Da quel momento, Can Yaman è stato avvistato più volte in dolce compagnia. Si è parlato di una relazione a lungo tenuta nascosta con la collega Demet Ozdemir, con la quale aveva recitato in Daydreamer, e poi di un amore nato con Francesca Chillemi – che però è già impegnata. Ora il bell’attore, che presto dovrebbe arrivare sui nostri schermi con un revival di Sandokan, sembra aver trovato la sua nuova fiamma.